Sport Kort: Go Ahead Eagles-AZ zondag vervroegd op last burgemeester

Paris Saint-Germain hoopt op rentree Neymar tegen Real Madrid

14.12 uur: De Braziliaanse aanvaller Neymar keert mogelijk dinsdag terug bij Paris Saint-Germain voor de eerste wedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De Zuid-Amerikaanse vleugelspits is door een enkelblessure sinds eind november uit de roulatie. Hij heeft inmiddels de training weer volop hervat, maar slaat het competitieduel vrijdag met Stade Rennes nog over.

„Zijn herstel verloopt erg goed”, liet PSG-trainer Mauricio Pochettino weten. „De wedstrijd tegen Rennes komt nog te vroeg en we moeten zien of hij het duel met Madrid wel haalt. Maar alle grote spelers willen de grote wedstrijden spelen. Hij is ervaren en volwassen genoeg om zichzelf klaar te stomen en in de best mogelijke conditie zijn rentree mogelijk te maken.”

Georginio Wijnaldum lijkt ook weer speelklaar. De Nederlandse international raakte op 15 januari geblesseerd aan zijn enkel in de thuiswedstrijd tegen Stade Brest (2-0). Paris SG noemt hem nu niet meer bij de spelers die niet beschikbaar zijn. Sergio Ramos, Ander Herrera, Alexandre Letellier en Edouard Michut ontbreken tegen Stade Rennes, evenals Neymar.

Go Ahead Eagles - AZ zondag vervroegd op last burgemeester

13.25 uur: Het Eredivisieduel tussen Go Ahead Eagles en AZ begint zondag om 12.15 uur in plaats van 16.45 uur. Volgens Go Ahead Eagles is de wedstrijd op last van burgemeester Ron König van Deventer vervroegd, onder meer uit veiligheidsoverwegingen.

Volgens Go Ahead Eagles organiseert een deel van de aanhang een tocht („een corteo”) vanuit het centrum van de stad naar het stadion, uit onvrede over de beperkingen ten aanzien van het stadionbezoek. Op basis van de huidige coronamaatregelen van het kabinet mogen de clubs in het betaald voetbal maximaal een derde van hun stadion vullen met publiek.

„Supporters zullen zich verzamelen op en nabij de terrassen op De Brink”, laat Go Ahead Eagles weten. „Om de groep goed te kunnen begeleiden en de openbare orde en veiligheid te garanderen, is het wenselijk om dit bij daglicht te doen. Ook in combinatie met de koopzondag heeft deze vervroeging de voorkeur.”

Go Ahead Eagles hield onlangs een peiling onder de eigen aanhang. De clubleiding wilde van seizoenkaarthouders en leden van de businessclub weten of het stadion dicht moest blijven of open zou moeten gaan voor een derde van de capaciteit van de Adelaarshorst. Die laatste optie komt overeen met ongeveer 3400 plaatsen en dat is lang niet genoeg om alle seizoenkaarthouders en leden van de businessclub toe te laten.

Afgelopen maandag maakte Go Ahead bekend dat de Adelaarshorst zondag toch wordt opengesteld. „Wij hebben vanaf het begin beseft dat we het binnen deze maatregel nooit iedereen naar de zin kunnen maken”, liet algemeen directeur Jan Willem van Dop weten. „Bij de andere clubs hebben we eerder kunnen zien dat, welk besluit er ook is genomen, teleurgestelde reacties volgden van mensen die het er niet mee eens zijn. Dat zal bij ons niet anders zijn.”

Vooralsnog heeft alleen FC Twente besloten geen toeschouwers toe te laten in het eigen stadion zolang slechts een derde daarvan gebruikt mag worden. De club uit Enschede is daartoe overgegaan onder het motto iedereen naar binnen of niemand naar binnen. De verwachting is dat door nieuwe versoepelingen in het coronabeleid van het kabinet de voetbalstadions binnen afzienbare tijd weer vol kunnen stromen.

FC Groningen heeft Van Anholt op proef

13.25 uur: Pelé van Anholt traint de komende twee weken op proef bij FC Groningen. De huidige nummer 10 van de Eredivisie bekijkt tijdens deze proefperiode of Van Anholt een versterking kan zijn voor de selectie van trainer Danny Buijs.

De 30-jarige verdediger zit zonder werkgever na zijn vertrek afgelopen zomer bij een Cypriotische club. Van Anholt trainde eerder bij sc Heerenveen, de club waarbij hij werd opgeleid, om zijn conditie op peil te houden in afwachting van een nieuwe club.

De vleugelverdediger speelde voor Heerenveen, FC Emmen, Willem II, NAC Breda en de Amerikaanse club LA Galaxy. In 2020 ging Van Anholt op Cyprus voetballen. Aangezien hij nu clubloos is, zou FC Groningen hem ook buiten de transferperiode kunnen vastleggen.

Weer een schouderoperatie voor verdediger St. Juste

13.25 uur: De Nederlandse verdediger Jeremiah St. Juste van de Duitse voetbalclub 1. FSV Mainz 05 moet wederom een schouderoperatie ondergaan. De 25-jarige St. Juste, die vorig jaar voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal, liet zich in oktober in Nederland opereren aan zijn rechterschouder. Nu is de andere kant aan de beurt.

„Dit was geen makkelijke beslissing”, zegt St. Juste op de website van Mainz. „Ik heb met de medische staf, het management en mijn familie alle opties zorgvuldig afgewogen. Een operatie betekent weliswaar lange afwezigheid, maar het geeft me wel de zekerheid dat ik daarna weer klachtenvrij terugkeer. Mijn eerder geopereerde schouder voelt beter aan dan ooit. Ik ga er alles aan doen om weer zo snel mogelijk terug te keren op het veld.”

St. Juste, die eerder voor sc Heerenveen en Feyenoord speelde, kreeg in zijn carrière al regelmatig te maken met een schouder die uit de kom schoot. De verdediger maakte afgelopen maand zijn rentree in de Bundesliga nadat hij in oktober was geopereerd. Mainz staat in de Bundesliga op de tiende plaats.

Joost Luiten Ⓒ HH/ANP

Joost Luiten sterk van start in Verenigde Arabische Emiraten

11.20 uur: Joost Luiten is sterk van start gegaan in de Ras Al Khaimah Classic in de Verenigde Arabische Emiraten. De 36-jarige Nederlander ging rond in 66 slagen. Daarmee bleef hij 6 slagen onder het baangemiddelde.

Luiten liet op de openingsdag geen slag liggen en produceerde tijdens zijn eerste rondgang langs de achttien holes zes birdies. Hij neemt voorlopig de tweede plaats in de tussenstand in. Veel spelers zijn nog bezig aan hun eerste ronde. De Portugees Ricardo Gouveia leidt tot dusver met een score van 65 slagen.

Luiten begon teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de DP World Tour, voorheen de Europese Tour. Hij haalde vorige maand zowel bij het openingstoernooi in Abu Dhabi als bij de Dubai Desert Classic de cut niet. Volgens Luiten is vooral het korte werk op de golfbaan (chippen en pitchen) al enige tijd bij hem voor verbetering vatbaar. Hij heeft inmiddels mental coach Lee Crombleholme ingeschakeld om hem daarbij te helpen. „Je kunt in korte tijd geen wonderen verwachten, maar ik heb een goed gevoel bij Lee en ga de samenwerking zeker wat tijd geven”, liet Luiten onlangs weten.

Oranje blijft tiende op de FIFA-ranking. Ⓒ ProShots

Oranje blijft tiende op FIFA-ranglijst

11.02 uur: Op de eerste ranglijst van de wereldvoetbalbond FIFA in het nieuwe jaar heeft het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal de tiende plaats behouden. Oranje staat op 1653,73 punten. Het verschil met nummer 9 Denemarken bedraagt minder dan 1 punt en met nummer 8 Portugal ruim 6 punten.

België leidt nog altijd met 1828,45 punten. De ’Rode Duivels’ voeren de FIFA-ranking al sinds september 2018 aan. Nummer 2 Brazilië (1823,42 punten) had de leidende positie van België kunnen overnemen, maar de vijfvoudige wereldkampioen verzuimde eind vorige maand in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador (1-1) de winst te pakken.

Wereldkampioen Frankrijk (1786,15 punten) bleef op de derde plaats voor Argentinië (1766,99), dat over Engeland (1755,52) heen ging. De rest van de top 10 bleef ongewijzigd, met Europees kampioen Italië op de zesde plek en Spanje op de zevende plaats.

De volgende FIFA-ranking wordt vrijgegeven op 31 maart. Nederland oefent op 26 maart in Amsterdam tegen Denemarken en drie dagen later komt Duitsland op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De Duitsers staan op de huidige FIFA-ranking met 1648,33 punten op de elfde plaats.

Bondscoach Mark Parsons. Ⓒ ProShots

Coronagolf bij FC Twente levert bondscoach Leeuwinnen zorgen op

10.09 uur: De KNVB heeft de wedstrijd in de Eredivisie Vrouwen tussen sc Heerenveen en FC Twente uitgesteld, omdat de ploeg uit Enschede te maken heeft met een groot aantal coronabesmettingen. Twente zou het zaterdag in Friesland opnemen tegen Heerenveen, maar de KNVB gaat een nieuwe datum zoeken voor dit duel.

FC Twente voert met 33 punten uit vijftien wedstrijden de ranglijst aan. Ajax heeft 2 punten minder, met ook een wedstrijd minder gespeeld.

Zes voetbalsters van FC Twente (Kerstin Casparij, Caitlin Dijkstra, Daphne van Domselaar, Kika van Es, Renate Jansen en Marisa Olislagers) moeten zich begin volgende week in Zeist melden bij de nationale ploeg. Oranje doet mee aan het Tournoi de France, waar de ploeg van bondscoach Mark Parsons het opneemt tegen Brazilië, Finland en Frankrijk. Dat toernooi dient als voorbereiding op het EK van komende zomer in Engeland.

Utah Jazz maken einde aan zegereeks Warriors

08.43 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Utah Jazz een einde gemaakt aan de zegereeks van Golden State Warriors. De ploeg uit Salt Lake City zegevierde voor eigen publiek met een grote marge: 111-85. Voor de club uit Californië was het de eerste nederlaag in een serie van tien wedstrijden.

Bojan Bogdanovic was de topscorer van de Jazz met 23 punten. Vijf teamgenoten eindigden eveneens in de dubbele cijfers. Met 14 punten, 10 rebounds en 8 assists had ook Donovan Mitchell een flink aandeel in de vierde zege op rij van Utah Jazz.

Golden State Warriors faalde in Salt Lake City vooral in de afwerking. Het scoringspercentage uit alle doelpogingen bedroeg slechts 35,9 procent. Jordan Poole (18 punten) en Stephen Curry (16 punten) waren nog wel redelijk op schot. Bij de Warriors ontbrak sterspeler Klay Thompson, die uit voorzorg rust nam.

In de stand van de Western Conference neemt Golden State Warriors achter Phoenix Suns de tweede plek in. Utah Jazz staat op de vierde plaats.