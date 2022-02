Sport Kort: sterke start Luiten, Oranje blijft tiende

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Joost Luiten Ⓒ HH/ANP

Joost Luiten sterk van start in Verenigde Arabische Emiraten

11.20 uur: Joost Luiten is sterk van start gegaan in de Ras Al Khaimah Classic in de Verenigde Arabische Emiraten. De 36-jarige Nederlander ging rond in 66 slagen. Daarmee bleef hij 6 slagen onder het baangemiddelde.

Luiten liet op de openingsdag geen slag liggen en produceerde tijdens zijn eerste rondgang langs de achttien holes zes birdies. Hij neemt voorlopig de tweede plaats in de tussenstand in. Veel spelers zijn nog bezig aan hun eerste ronde. De Portugees Ricardo Gouveia leidt tot dusver met een score van 65 slagen.

Luiten begon teleurstellend aan het nieuwe seizoen in de DP World Tour, voorheen de Europese Tour. Hij haalde vorige maand zowel bij het openingstoernooi in Abu Dhabi als bij de Dubai Desert Classic de cut niet. Volgens Luiten is vooral het korte werk op de golfbaan (chippen en pitchen) al enige tijd bij hem voor verbetering vatbaar. Hij heeft inmiddels mental coach Lee Crombleholme ingeschakeld om hem daarbij te helpen. „Je kunt in korte tijd geen wonderen verwachten, maar ik heb een goed gevoel bij Lee en ga de samenwerking zeker wat tijd geven”, liet Luiten onlangs weten.

Oranje blijft tiende op de FIFA-ranking. Ⓒ ProShots

Oranje blijft tiende op FIFA-ranglijst

11.02 uur: Op de eerste ranglijst van de wereldvoetbalbond FIFA in het nieuwe jaar heeft het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal de tiende plaats behouden. Oranje staat op 1653,73 punten. Het verschil met nummer 9 Denemarken bedraagt minder dan 1 punt en met nummer 8 Portugal ruim 6 punten.

België leidt nog altijd met 1828,45 punten. De ’Rode Duivels’ voeren de FIFA-ranking al sinds september 2018 aan. Nummer 2 Brazilië (1823,42 punten) had de leidende positie van België kunnen overnemen, maar de vijfvoudige wereldkampioen verzuimde eind vorige maand in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador (1-1) de winst te pakken.

Wereldkampioen Frankrijk (1786,15 punten) bleef op de derde plaats voor Argentinië (1766,99), dat over Engeland (1755,52) heen ging. De rest van de top 10 bleef ongewijzigd, met Europees kampioen Italië op de zesde plek en Spanje op de zevende plaats.

De volgende FIFA-ranking wordt vrijgegeven op 31 maart. Nederland oefent op 26 maart in Amsterdam tegen Denemarken en drie dagen later komt Duitsland op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De Duitsers staan op de huidige FIFA-ranking met 1648,33 punten op de elfde plaats.

Bondscoach Mark Parsons. Ⓒ ProShots

Coronagolf bij FC Twente levert bondscoach Leeuwinnen zorgen op

10.09 uur: De KNVB heeft de wedstrijd in de Eredivisie Vrouwen tussen sc Heerenveen en FC Twente uitgesteld, omdat de ploeg uit Enschede te maken heeft met een groot aantal coronabesmettingen. Twente zou het zaterdag in Friesland opnemen tegen Heerenveen, maar de KNVB gaat een nieuwe datum zoeken voor dit duel.

FC Twente voert met 33 punten uit vijftien wedstrijden de ranglijst aan. Ajax heeft 2 punten minder, met ook een wedstrijd minder gespeeld.

Zes voetbalsters van FC Twente (Kerstin Casparij, Caitlin Dijkstra, Daphne van Domselaar, Kika van Es, Renate Jansen en Marisa Olislagers) moeten zich begin volgende week in Zeist melden bij de nationale ploeg. Oranje doet mee aan het Tournoi de France, waar de ploeg van bondscoach Mark Parsons het opneemt tegen Brazilië, Finland en Frankrijk. Dat toernooi dient als voorbereiding op het EK van komende zomer in Engeland.

Utah Jazz maken einde aan zegereeks Warriors

08.43 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Utah Jazz een einde gemaakt aan de zegereeks van Golden State Warriors. De ploeg uit Salt Lake City zegevierde voor eigen publiek met een grote marge: 111-85. Voor de club uit Californië was het de eerste nederlaag in een serie van tien wedstrijden.

Bojan Bogdanovic was de topscorer van de Jazz met 23 punten. Vijf teamgenoten eindigden eveneens in de dubbele cijfers. Met 14 punten, 10 rebounds en 8 assists had ook Donovan Mitchell een flink aandeel in de vierde zege op rij van Utah Jazz.

Golden State Warriors faalde in Salt Lake City vooral in de afwerking. Het scoringspercentage uit alle doelpogingen bedroeg slechts 35,9 procent. Jordan Poole (18 punten) en Stephen Curry (16 punten) waren nog wel redelijk op schot. Bij de Warriors ontbrak sterspeler Klay Thompson, die uit voorzorg rust nam.

In de stand van de Western Conference neemt Golden State Warriors achter Phoenix Suns de tweede plek in. Utah Jazz staat op de vierde plaats.