Sport Kort: Utah Jazz maken einde aan zegereeks Golden State Warriors

Utah Jazz maken einde aan zegereeks Warriors

08.43 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Utah Jazz een einde gemaakt aan de zegereeks van Golden State Warriors. De ploeg uit Salt Lake City zegevierde voor eigen publiek met een grote marge: 111-85. Voor de club uit Californië was het de eerste nederlaag in een serie van tien wedstrijden.

Bojan Bogdanovic was de topscorer van de Jazz met 23 punten. Vijf teamgenoten eindigden eveneens in de dubbele cijfers. Met 14 punten, 10 rebounds en 8 assists had ook Donovan Mitchell een flink aandeel in de vierde zege op rij van Utah Jazz.

Golden State Warriors faalde in Salt Lake City vooral in de afwerking. Het scoringspercentage uit alle doelpogingen bedroeg slechts 35,9 procent. Jordan Poole (18 punten) en Stephen Curry (16 punten) waren nog wel redelijk op schot. Bij de Warriors ontbrak sterspeler Klay Thompson, die uit voorzorg rust nam.

In de stand van de Western Conference neemt Golden State Warriors achter Phoenix Suns de tweede plek in. Utah Jazz staat op de vierde plaats.