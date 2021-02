Wordt FC Emmen de allerslechtste Eredivisie-ploeg ooit?

Door de nederlaag staat FC Emmen nog vaster op de laatste plaats in de Eredivisie met 13 punten minder dan RKC. De ploeg van trainer Dick Lukkien wacht na 22 competitieduels nog altijd op de eerste zege van het seizoen.

FC Emmen is bezig in de voetsporen te treden van de allerslechtste Eredivisie-ploegen ooit. Het laagste puntentotaal ooit in de Eredivisie staat op naam van RBC Roosendaal in het seizoen 2005/2006. Die haalden 9 punten. FC Emmen staat na 22 duels op zes punten.

FC Emmen is pas de vierde ploeg in de geschiedenis van de Eredivisie die zijn eerste 22 wedstrijden niet wist te winnen. Helmond Sport (1984), FC Dordrecht (1995) en RBC Roosendaal (2006) slaagden daar ook niet in.

Lukkien blijft strijdbaar

Trainer Dick Lukkien van FC Emmen legt zich ook na de nederlaag in Waalwijk niet neer bij degradatie uit de Eredivisie. „Ik blijf knokken”, zei hij voor de camera van ESPN.

Lukkien gaf ook toe dat hij die strijdlust niet bij veel van zijn spelers had gezien. „We waren niet weerbaar genoeg. Dat stelt me wel teleur”, zei hij. „We werden soms zo van de bal gelopen. Ik ben in de rust ook wel uit mijn slof geschoten. Er zat bij ons zo weinig gif in ons spel.”

