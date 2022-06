Emotionele Nadal: ’Dit was een magische avond’

„Dit is emotioneel”, aldus Nadal, terwijl hij de tranen uit zijn ogen veegde. Hij bedankte de toeschouwers op het Court Philippe-Chatrier uitvoerig in het Frans. „Merci, merci, merci, merci. Dit is de belangrijkste en meest speciale baan uit mijn tenniscarrière. De ambiance was geweldig, de steun van het publiek heel speciaal. Novak is zonder twijfel een van de beste tennissers ooit. Het is altijd een enorme uitdaging om het tegen hem op te nemen. We hebben samen een lange geschiedenis en dit was weer een historische partij. Er is maar één manier om van hem te winnen. Dat is door van het eerste tot het laatste punt op je best te spelen.”

Bekijk ook: Nachtbraker Nadal mag blijven dromen van veertiende titel in Parijs

Bekijk ook: Gravelkoning Nadal vloert Djokovic op Roland Garros

Nadal kwam in de vierde set terug van een achterstand van 5-2 en en besliste de partij in de tiebreak. „Dit was een magische avond voor mij. Ik heb een onverwacht hoog niveau gehaald. Ik zie jullie over twee dagen weer”, zei de Spanjaard tegen het enthousiaste publiek.