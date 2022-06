Premium Het beste van De Telegraaf

Geel-zwarte formatie is klaar voor de Tour Jumbo-Visma geeft signaal af richting Pogacar met beestachtig optreden in Dauphiné

Door Hans Ruggenberg

De Dauphiné was voor ’TJV’ een daverend succes Ⓒ ANP/HH

PLATEAU DE SOLAISON - Lachende gezichten alom bij Jumbo-Visma na een beestachtig optreden in de Dauphiné. Zowel Primoz Roglic als Jonas Vingegaard was een klasse apart in het loodzware Alpenweekend, nadat Wout van Aert vijf dagen het geel droeg en twee ritten won. De achtkoppige ploeg voor de Tour de France is zo goed als rond, al wil sportief directeur Merijn Zeeman zijn formatie scherp houden. Dauphiné-winnaar Roglic, nummer twee Vingegaard (in de slotrit andersom) en de fenomenale Van Aert gaven richting de belangrijkste Tour-rivaal Tadej Pogacar een alarmerend signaal af.