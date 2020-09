PSV geïrriteerd: Sam Lammers wil naar Atalanta Bergamo

Nu Atalanta zich heeft gemeld, is PSV geenszins van plan om Lammers en met name zaakwaarnemer Reza Fazeli hun zin te geven. Dat heeft alles te maken met de huidige gang van zaken. PSV gaf al te kennen zijn contract te willen verlengen, toen Lammers de eerste seizoenshelft van het voorbije seizoen met een zware knieblessure aan de kant zat. In de maanden van zijn terugkeer zaten de partijen al om tafel, het (mondelinge) akkoord werd vervolgens dus nooit verzilverd.

Toch is het zo dat PSV, dat een miljoenenbedrag in de dubbele cijfers verlangt, niet pertinent de hakken stevig in het zand kan zetten. Al wil het de speler sportief gezien zeker niet kwijt. Lammers heeft door het uitblijven van een krabbel onder een nieuw contract nog maar een verbintenis voor een jaar. Bovendien heeft de club weinig aan een speler die zo’n duidelijke vertrekwens heeft en in zijn ogen een eventuele droomtransfer geblokkeerd ziet worden. Maar het moment dat de Italianen met een bedrag over de brug komen waar PSV in deze situatie geen ’nee’ tegen zegt, moet nog aanbreken. Meerdere clubs hebben hun interesse bij PSV kenbaar gemaakt, maar geen is zo concreet als Atalanta.

Dat de nummer drie van de Serie A langskomt voor Lammers, is voor de voormalig jeugdinternational sportief prachtig. Voor de spits is nog onduidelijk of hij dit seizoen basisspeler wordt bij PSV. Wie de voorbereiding van de Eindhovenaren in ogenschouw neemt, kan zien dat trainer Roger Schmidt net iets nadrukkelijker opteert voor het grote Engelse talent Noni Madueke naast Donyell Malen.

Komt PSV tot een akkoord met Atalanta, dan eindigt de teller van Lammers in PSV 1 op slechts 19 competitieduels en 4 goals. Tijdens zijn verhuurperiode aan SC Heerenveen (seizoen 2018.19) speelde Lammers 31 duels en kwam hij 16 keer tot scoren. In die tijd toonde ook het Italiaanse Fiorentina al interesse.