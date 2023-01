Fraaie goal Koopmeiners draagt bij aan zege Atalanta

Bologna had in de 6e minuut door een treffer van Riccardo Orsolini de leiding genomen. Atalanta klom met de zege naar de zesde plaats van de ranglijst van de Serie A. De club uit Bergamo staat in punten gelijk met Lazio, dat een beter doelsaldo heeft.

Marten de Roon en Hans Hateboer hadden net als Koopmeiners een basisplaats bij Atalanta. De Roon kreeg nog een gele kaart.