Jonas Vingegaard bezorgt Jumbo-Visma wederom succes in Italië

Het was een rit over heuvelland in en rond het ministaatje San Marino. De finish was vlak na een korte klim.

Vingegaard, die in de sprint om de dagzege de Spanjaard Javier Roma en de Australiër Nick Schultz achter zich hield, won eerder al de tweede etappe. De 24-jarige Deen is sinds die rit ook de leider in de Italiaanse rittenkoers.

De Settimana Internazionale eindigt zaterdag met een rit over 166 kilometer met start en finish in Forli.