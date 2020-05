Trainer Bruce wil ook na overname bij Newcastle United blijven

Newcastle United is nu nog in handen van Mike Ashley, die de club in 2007 voor 150 miljoen euro overnam. Het investeringsfonds PIF zou zo’n 350 miljoen euro over hebben voor 80 procent van de aandelen van de huidige nummer 13 van de Premier League.

Niemand minder dan Mohammad bin Salman is voorzitter van het investeringsfonds. De kroonprins is nog rijker dan sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, de eigenaar van Manchester City uit Abu Dhabi. Wel wordt hij door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA verdacht van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije.

Bin Salman zou grote plannen hebben met Newcastle. Hij zou niet alleen topspelers willen aantrekken. Ook trainers Rafael Benítez en Mauricio Pochettino zijn al in verband gebracht met de club uit het noorden van Engeland. „Ik heb een goede relatie met directeur Lee Charnley”, zegt Bruce. „Hij houdt me op de hoogte van de ontwikkelingen. Hij had nu nog niets te vertellen. Dus ik moet nog afwachten.”