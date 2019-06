ADO schuift financiële man tijdelijk door

In een verklaring zegt ADO dat de zoektocht naar een vaste algemeen directeur wordt voortgezet. "Sinds het bekend worden van het nieuws omtrent het vertrek van Manders is er veel overleg gaande. Samen met de rvc zet grootaandeelhouder UVS zich in om een goede opvolger te vinden, die in staat is het belang van de club en het bedrijf optimaal te dienen", meldt de club uit Den Haag in een verklaring. "De insteek van het proces is om snelheid te maken, maar uiteindelijk de kwaliteit van de te benoemen kandidaat voorop te stellen."

Manders was sinds 2016 algemeen directeur. Hij volgt bij de Eredivisie CV Jacco Swart op, die directeur wordt bij European Leagues, de organisatie die de belangen behartigt van 35 voetbalcompetities in Europa.