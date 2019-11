City hijgt United in euro’s in de nek

Daarmee komt City in financieel opzicht weer wat dichter bij stadgenoot Manchester United. De rijkste club van de Premier League meldde in september een bedrag van 627,1 miljoen pond aan inkomsten.

De hernieuwde stijging van de inkomsten is voornamelijk te danken aan de hogere opbrengsten uit de tv-contracten, vooral van de wedstrijden in de Champions League. City, dat 59 procent van de inkomsten aan salarissen spendeerde, boekte een winst van 10,1 miljoen pond. Het was het vijfde opeenvolgende jaar dat de Engelse club in de plus eindigde.

Door een nieuw sponsorcontract met sportmerk Puma, dat naar verluidt goed is voor een jaarlijks bedrag van 45 miljoen, kunnen de inkomsten van City ook in het lopende seizoen hoger uitvallen.