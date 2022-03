Oranje ontvangt vluchtelingen bij oefenduel en veilt shirts

Ook de Oekraïense ambassadeur in Nederland en oud-voetballer Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, zijn als gasten van de KNVB aanwezig in de ArenA. De voetballers van Oranje en Denemarken hebben op hun shirts de blauw-gele vlag van Oekraïne staan en de tekst 'Together for Ukraine'. De aanvoerders dragen een blauw-gele aanvoerdersband.

De shirts die de Nederlandse internationals dragen tegen Denemarken en dinsdag in de oefeninterland tegen Duitsland worden online geveild. Op voorspraak van de spelers van Oranje gaat de opbrengst naar UNICEF Nederland. De kinderrechtenorganisatie gebruikt het geld om in en om Oekraïne noodhulp te bieden aan gezinnen en kinderen in nood.

De veiling van de shirts waarin Oranje tegen Denemarken speelt, begint zaterdag op het moment van de aftrap (20.45 uur) via de website matchwornshirt.com en eindigt maandag om 21.00 uur. De tweede veiling start dinsdag om 20.45 uur en loopt tot zaterdag 2 april om 15.00 uur.

Nieuwe wetten in Qatar

De KNVB heeft ook inzicht gegeven in wat het doet in Qatar. „De afgelopen twee jaar heeft Qatar verschillende nieuwe wetten ingevoerd. Tijdens de heetste uren van de dag mag er bijvoorbeeld niet meer in de zon worden gewerkt, er is een algemeen minimumloon doorgevoerd, het is voor werkgevers verboden om nog langer paspoorten in te nemen van werknemers en gastarbeiders kunnen het land uit zonder toestemming van de werkgever. Verder wordt het uitbetalen van de lonen digitaal gemonitord en stimuleert de Qatarese overheid het oprichten van medezeggenschapsraden.”

Ook heeft het gesproken over de veiligheid van alle voetbalfans tijdens het WK. „Het gastland heeft bekendgemaakt dat iedereen zich welkom en veilig moet kunnen voelen en FIFA heeft aangegeven dat tijdens het WK ruimte is om een eigen standpunt over LHBTI-rechten uit te dragen. Dat biedt mogelijkheden om ter plaatse bijvoorbeeld een statement te maken met de OneLove-campagne, waarmee het Nederlandse voetbal zich gedurende het gehele jaar uitspreekt tegen elke vorm discriminatie. Op die manier kan ook wat bewustwording betreft een ‘footprint’ worden achterlaten.”

Zelf is de KNVB ook naar Qatar geweest. „Na alles wat ik gelezen had was ik sceptisch, maar ik kwam minder sceptisch terug dankzij de gesprekken daar”, vertelt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. Bondsvoorzitter Just Spee vult aan: „We willen met onze bijdrage dingen veranderen, maar dat is ook een kwestie van volhouden. Het is niet altijd te zien wat we doen omdat de gesprekken veelal achter de schermen plaatsvinden, niet op het veld. We willen kritisch meedoen aan het WK. We hebben een route gekozen waarvan we verwachten dat dit het meeste oplevert gelet op de gewenste veranderingen in Qatar.”