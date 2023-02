Premium Het beste van De Telegraaf

Vanavond kwartfinale beker tegen Spakenburg Victor Jensen pakt kans bij FC Utrecht: ’Dit is een beetje de speler die ik ben’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Victor Jensen (r) viert de goal tegen Sparta Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Het is spitsuur op het FC Utrecht-middenveld, dat al bulkte van het talent, maar met de in de winterstop van Ajax overgekomen Victor Jensen en de van kruisbandblessures teruggekeerde Bart Ramselaar en Zakaria Labyad er recent drie hoogwaardige versterkingen heeft bijgekregen. Jensen speelde als invaller tegen Sparta een geweldige wedstrijd en maakte het verschil bij de 3-0 zege. Bij afwezigheid van de aan zijn rug geblesseerde Taylor Booth lijkt Jensen (23) zich op te kunnen maken voor een basisplaats vanavond in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen SV Spakenburg.