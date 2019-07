Bondscoach Sarina Wiegman Ⓒ AFP

Als international was het Sarina Wiegman gegund van de Amerikaanse vrouwen te winnen, maar de Amerikanen versperden de geboren Haagse bondscoach de weg naar de wereldtitel. Helaas, hoewel geheel in de traditie van de WK-mannenfinales van Oranje in 1974, 1978 en 2010.