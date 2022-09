Kooij komt net te kort voor medaille op WK voor beloften, goud voor Federov

Al voor de start kreeg Nederland een tik te verwerken. Mick van Dijke kon helaas niet vertrekken. De coureur die eerder deze week uitkwam op de tijdrit in deze leeftijdsklasse testte in de aanloop naar de wedstrijd van vrijdag positief op COVID-19. Daardoor starttte de Nederlandse formatie met een man minder.

In de wedstrijd kwamen Casper van Uden een keer in beeld met een aanval, maar bij het ingaan van de laatste ronde was Olav Kooij - vorig jaar goed voor brons - de enige in het oranje die nog bij de favorieten kon blijven. Voor het peloton reed wel een groepje van vier met de Belg Alec Segaert (al goed voor zilver op de tijdrit), de Tsjech Matias Vacek, de Kazach Yevgeniy Fedorov en de al vroeg ontsnapte Fransman Mathis le Berre.

Tijdens de laatste beklimming van Mount Pleasant bleken Vacek en Federov de sterksten. Een groepje met daarbij Kooij was niet heel ver weg, maar kwam er niet bij. Vooraan bleek Federov simpelweg te sterk en hij sprintte Vacek uit het wiel. De Noor Søren Wærenskjold - die al goud won op de tijdrit - pakte hij brons. Bij Kooij waren de benen leeg en hij kwam niet verder dan een vijfde plaats.

Duitsers winnen bij de junioren

Bij de junioren was er goud voor Emil Herzog. De Duitser klopte Antonio Morgado uit Portugal in een sprint met twee. De Belg Vlad Van Mechelen pakte brons door de sprint van een achtervolgende groep te winnen. Menno Huising was met een zesde plaats de beste Nederlander.