Doelman keert zondag met NEC terug bij oude club Ajax Cillessen terug in beeld bij Oranje: ’Heel zuur dat ik me niet tegen verhalen kon verdedigen’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

NEC-doelman Jasper Cillessen is bezig aan een sterk seizoen. De doelman hoopt weer eerste keeper te worden bij het Nederlands elftal. Ⓒ Foto’s Getty Images & ANP/HH

Jasper Cillessen (33) treedt zondag (16.45 uur) in de Johan Cruijff ArenA met NEC Nijmegen aan tegen Ajax, de club waar hij tussen 2011 en 2016 onder contract stond. Opvallend is dat de doelman van de huidige nummer negen van de Eredivisie in 23 competitiewedstrijden één doelpunt minder tegen kreeg dan zijn oude werkgever.