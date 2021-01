Ex-keeper Willem II neemt afscheid van Donald Trump met portret op Strava

Nu de inauguratie van Joe Biden dichter bij komt en Donald Trump geen president van de VS meer is, liet De Vlieger zich daardoor inspireren. Met zijn portret van Trump toont hij andermaal wat voor een Strava-kunstenaar hij is. „Bye bye Trump”, heeft hij erbij geschreven.

De Vlieger keepte in zijn carrière voor onder anderen Anderlecht, Manchester City en Willem II. In Tilburg stond hij van 2000 tot 2004 onder contract. In Brabant bloeide hij op nadat zijn carrière in het slop was geraakt.

Bij Willem II werd hij drager van het elftal, aanvoerder, publiekslieveling en international voor België.