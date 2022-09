Max Verstappen met twee vingers in de neus naar elfde zege van seizoen, punten voor Nyck de Vries

De Red Bull-coureur begon de Grand Prix van Italië vanwege een gridstraf als zevende. Op voorhand sprak hij al uit dat een overwinning gezien de snelheid van zijn bolide desondanks zeker niet uitgesloten te viel. Tijdens de race liet hij ien dat dat zeker geen grootspraak was. Zonder veel problemen reed hij naar de overwinning.

Verstappen had voor de race een ontmoeting met Sylvester Stallone. Waar de Amerikaanse acteur in met name zijn Rocky films veel tegenslagen moest overwinnen, verloopt het huidige seizoen crescendo voor de Limburger. Niet alleen rijdt de regerend wereldkampioen en WK-leider zelf foutloos in de rondte, ook zijn team doet tot dusver vrijwel alles goed. Iets wat niet kan worden gezegd van Ferrari, dat dit seizoen aanvankelijk een serieuze kans leek te maken op de wereldtitel. Tot afgrijzen van de tifosi maakte de van pole gestarte Charles Leclerc in Monza - mede door een alternatieve tactiek - geen schijn van kans. De Monegask finishte wel als tweede. Mercedes-coureur George Russell werd derde.

Sylvester Stallone en Max Verstappen voor de race. Ⓒ RBCP

Verstappen schoot op de hogesnelheidsbaan nabij Milaan als een duveltje uit een doosje na de start. Hij nam direct de dramatisch gestarte Lando Norris (McLaren) te grazen en kwam na het eerste rondje als vierde over de meet. In de chicane na het lange rechte stuk knalde hij direct ook voorbij aan Daniel Ricciardo, waarmee hij de derde plaats overnam. Nummer twee George Russell moest er even later ook aan geloven.

Al vroeg in de race besloot Leclerc dat hij gebruik wilde maken van een kortstondige virtuele safety-car die ontstond na een uitvalbeurt van Sebastian Vettel. Het leverde Verstappen in de twaalfde van 53 ronden al de leiding op. De Nederlander reed dertien ronden langer door, voordat hij de pit indook en net als Leclerc overstapte van de zachte naar de medium-band. Met het verschil dat zijn rubber veel nieuwer was. De voorsprong van Leclerc werd vervolgens ronde voor ronde verkleind door Verstappen.

Charles Leclerc in het begin van de race, met Max Verstappen in zijn kielzog. Ⓒ ANP/HH

In de 34e ronde dook Leclerc voor een tweede keer naar binnen, waardoor zijn tot vier seconden teruggelopen voorsprong veranderde in een achterstand van bijna twintig tellen. In de negentien ronden die resteerden leek hij het gat niet meer te kunnen overbruggen, maar door een uitvalbeurt van Daniel Ricciardo met een safety car tot gevolg, leek er plots een kans te ontstaan voor de Monegask. Zowel Verstappen als Leclerc dook naar binnen voor nieuwe banden om maximaal te kunnen presteren in de strijd om de zege, maar de safety car bleef echter lang buiten waardoor de race niet meer werd hervat.

Nyck de Vries hoorde pas zaterdagochtend dat hij zondag moest racen. Ⓒ ANP/HH

Nyck de Vries

Nyck de Vries begon de race pal naast Verstappen als achtste en kende een solide start. Hij behield zijn positie en hield prima stand in de top tien. Na zijn pitstop viel de coureur uit Friesland terug naar de veertiende plek. In het restant van de race vocht hij vrijwel constant duels uit met andere coureurs. Uiteindelijk finishte hij als negende, een positie die goed is voor twee punten. De Vries werd bovendien tot Driver of the Day uitgeroepen. Alex Albon, die door de Nederland werd vervangen, behaalde tot dusver vier punten voor Williams dit seizoen. Nicolas Latifi die zondag vijftiende werd, is nog puntloos.

Carlos Sainz

Carlos Sainz leverde een huzarenstukje af op Monza. De Spanjaard van Ferrari, die vanwege gridstraffen als 18e startte, sneed in de openingsfase als een mes door de boter en dook uiteindelijk als nummer drie in de 31e ronde voor het eerst naar binnen voor nieuw rubber. Sainz viel terug tot de achtste band, maar kon op zacht rubber wel gaan jagen. Hij eindigde als vierde.