Sport Kort: Brian Brobbey verlaat Jong Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Brobbey verlaat Jong Oranje en keert terug naar Leipzig

11:45 uur Brian Brobbey verlaat Jong Oranje en keert terug naar zijn club RB Leipzig om te herstellen van zijn blessure.

De spits van Jong Oranje viel vrijdagavond in de 29e minuut geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Jong Zwitserland (2-2). Hij mist daardoor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Wales.

Coach Erwin van de Looi roept geen vervanger op voor Brobbey. Jong Oranje speelt dinsdag in het Goffertstadion in Nijmegen tegen Jong Wales

Rabiot mist finale Nations League na positieve test

De Franse middenvelder Adrien Rabiot mist zondag met Frankrijk de finale van de Nations League tegen Spanje. De Franse voetbalbond FFF maakte bekend dat de voetballer positief heeft getest op Covid-19.

Rabiot is in isolatie gegaan en reist niet van Turijn naar Milaan met de rest van de selectie. De Franse bondscoach Didier Deschamps gaat de middenvelder niet vervangen. Aurélien Tchouaméni zal waarschijnlijk in de basisopstelling staan in de finale in San Siro in Milaan

Honkballers Red Sox met Bogaerts komen op 1-1 tegen Tampa Bay

De honkballers van Boston Red Sox hebben in de eerste ronde van de play-offs de stand weer gelijkgetrokken tegen Tampa Bay Rays. De ploeg met Xander Bogaerts won in St. Petersburg in Florida met 14-6. Het eerste duel was in een 5-0-zege voor de Rays geëindigd.

Bogaerts had met honkslagen en een homerun een groot aandeel in de zege van de Red Sox dat maar liefst 20 honkslagen produceerde. Ook liep de 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse koninkrijksteam, nog een punt binnen in de vijfde inning.

Atlanta Braves verloor met Ozzie Albies met 2-1 bij Milwaukee Brewers. Los Angeles Dodgers van Kenley Jansen startte de play-offs eveneens met een nederlaag. San Francisco Giants was met 4-0 te sterk. Houston Astros won het tweede duel van de Chicago White Sox met 9-4.