Sport Kort: Excelsior koploper eerste divisie na winst in Emmen

Excelsior koploper eerste divisie na winst in Emmen

21.02 uur: Excelsior heeft de koppositie gegrepen in de eerste divisie door de uitwedstrijd tegen FC Emmen met 1-0 te winnen. Thijs Dallinga, voormalig speler van FC Emmen, bezorgde Excelsior de zege met zijn doelpunt na ruim een half uur.

Excelsior kwam door de zege op 19 punten, 1 punt meer dan FC Volendam en Jong AZ. Die twee ploegen komen dit weekend niet in actie.

FC Emmen, matig aan het seizoen begonnen, had de laatste vier duels gewonnen. De Drentse ploeg staat vijfde.

Toussaint zwemt Nederlands record op 200 meter rugslag

20.54 uur: Kira Toussaint heeft bij wereldbekerwedstrijden in Boedapest een Nederlands record gezwommen op de 200 meter rugslag (kortebaan). Toussaint kwam tot een tijd van 2.02,09 en pakte daarmee het record af van Sharon van Rouwendaal, die tien jaar geleden in Atlanta tot 2.02,47 kwam.

„Een Nederlands record op de 200 rugslag. Wie had dat ooit gedacht?”, zei de 27-jarige Toussaint, die het liefst uitkomt op de 50 en 100 meter rugslag. Het persoonlijk record van Toussaint op de 200 meter rugslag stond op 2.02,60. Ze zwom die tijd vorig jaar tijdens de International Swimming League, ook in Boedapest.

Arno Kamminga won met overmacht de 200 meter schoolslag bij de mannen, in 2.02,07. Kamminga bleef de Duitser Fabian Schwingenschlögl (2.05,84) ruim voor. „Eerlijk gezegd wilde ik sportieve revanche na mijn tweede plaats van vrijdag op de 50 meter schoolslag”, zei Kamminga. „En dat is gelukt met deze winst in een zware en pijnlijke race. Ik ben tevreden het geeft me vertrouwen voor de volgende wedstrijden.”

Maaike de Waard zwom een persoonlijk record (57,12) op de 100 meter vlinderslag en pakte brons.

Olympische kampioene Braspennincx mist op EK finale keirin

18.42 uur: Shanne Braspennincx heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen niet de finale van de keirin bereikt. De Nederlandse, die olympisch kampioene is op dit sprintonderdeel, eindigde als vierde in haar heat van de tweede ronde. Alleen de eerste drie plaatsten zich voor de A-finale. Ook Hetty van der Wouw redde het niet en miste de finale.

Braspennincx was tot zaterdag zeer succesvol op het toernooi. Ze won goud op de individuele sprint en de teamsprint.

Regerend wereldkampioen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland plaatsen zich overtuigend voor de finale van de keirin. Ze wonnen ieder hun heat in de tweede ronde. De finale is later zaterdag. Lavreysen veroverde al de Europese titel op de sprint en de teamsprint. Hij pakte bij de Olympische Spelen in Tokio brons op de keirin.

VVV-Venlo meldt zich in subtop na zege op provinciegenoot MVV

18.30 uur: VVV-Venlo heeft de thuiswedstrijd tegen provinciegenoot MVV Maastricht gewonnen. Het duel tussen de Limburgse eerstedivisionisten eindigde in 2-0. Tristan Dekker was vlak voor rust trefzeker en de Zweedse invaller Carl Johansson vlak voor tijd.

Voor VVV-Venlo was het de derde zege op rij in een thuiswedstrijd. De laatste twee uitduels gingen wel verloren. De club uit Venlo klimt door de vijfde zege van het seizoen naar de zesde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

VVV degradeerde vorig seizoen na een slechte tweede seizoenshelft uit de Eredivisie.

Golfer Besseling is leiding op Spaans Open kwijt na matige ronde

18.26 uur: Golfer Wil Besseling is niet langer de leider op het Spaans Open. De 35-jarige Nederlander kende in Madrid een matige ronde en kwam uit op 1 slag boven het baangemiddelde van 71. Hij gaat de slotdag in met een score van -12 en een achterstand van 5 slagen op de Spaanse leider Rafa Cabrera Bello.

Besseling, die op de eerste twee dagen nog tot scores van -6 en -7 kwam, begon goed aan de derde dag. Hij noteerde op zowel de derde als vierde hole een birdie, maar viel daarna terug. Op de vijftiende hole ging het flink mis voor de Noord-Hollander, die verkeerd afsloeg en tussen de bomen terechtkwam. Hij besloot opnieuw af te slaan en kwam uit op een double bogey, oftewel 2 slagen boven par.

Publieksfavoriet Jon Rahm, die zijn ronde samen met Besseling liep, viel ook terug en staat na drie dagen op -11. De nummer 1 van de wereld staat op de negende plek. Een hole eerder noteerde hij al zijn tweede bogey van de dag.

Darius van Driel staat gedeeld 57e met een score van -4.

Zeilster Jonker wint zilver op EK Laser Radial

16.25 uur: Zeilster Maxime Jonker heeft de zilveren medaille veroverd bij het EK Laser Radial in het Bulgaarse Varna. De Nederlandse moest alleen de Poolse Agata Barwinska voor zich dulden in het eindklassement. Jonker klom naar het podium dankzij de overwinning in de afsluitende medalrace.

Regerend wereldkampioene Marit Bouwmeester, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio het brons won in deze klasse, ontbrak in de titelstrijd. Jonker won in 2020 ook al het zilver op het WK. Op dat toernooi was het goud voor de vierde keer voor Bouwmeester.

Beach Pro Tour vervangt in 2022 World Tour in beachvolleybal

14.46 uur: De beachvolleyballers krijgen vanaf seizoen 2022 een nieuwe competitie-opzet, de FIVB Beach Pro Tour. Volleyball World, het samenwerkingsverband van wereldvolleybalbond FIVB en CVC Capital Partners om de volleybalsport te promoten, heeft de vervanger van de huidige Beach Volleyball World Tour zaterdag bekendgemaakt.

In de nieuwe opzet worden toernooien niet meer gerangschikt met 1 tot 5 sterren, maar zijn er drie niveau’s: Elite16, Challenge en Future. Het seizoen wordt afgesloten met de Finals. Aangekondigd zijn toernooien in Rio de Janeiro, Mexico, Kaapstad, Ostrava, Jurmala, Gstaad, Doha en Sydney in de Elite16 en toernooien in Spanje, Egypte, China en Australië op het Challenge-niveau. Meer toernooien volgen nog.

De Elite16 competitie is het hoogste niveau van de Beach Pro Tour met de top 16 teams van de wereld bij de mannen en vrouwen die strijden om hun plek in deze groep te behouden. De competitie wordt gehouden in vier poules van elk vier teams en wordt vervolgd door de knock-outfase. De toernooien duren vier dagen en zijn zonder kwalificatie.

Toernooien op het Challenge-niveau zijn de opmaat voor het Elite16-niveau waar 24 teams aan meedoen. Op dit niveau kunnen spelers rankingpunten verzamelen. Het format voor de competitie bestaat uit 24 teams bij de mannen en vrouwen in het hoofdtoernooi met modified pool play, waarin teams slechts twee wedstrijden in een poule van vier spelen. Het wordt daarna gevolgd door de knock-outfase, vergelijkbaar met de toernooien die nu op de World Tour worden gespeeld.

Brobbey verlaat Jong Oranje en keert terug naar Leipzig

11:45 uur Brian Brobbey verlaat Jong Oranje en keert terug naar zijn club RB Leipzig om te herstellen van zijn blessure.

De spits van Jong Oranje viel vrijdagavond in de 29e minuut geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Jong Zwitserland (2-2). Hij mist daardoor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Wales.

Coach Erwin van de Looi roept geen vervanger op voor Brobbey. Jong Oranje speelt dinsdag in het Goffertstadion in Nijmegen tegen Jong Wales

Rabiot mist finale Nations League na positieve test

De Franse middenvelder Adrien Rabiot mist zondag met Frankrijk de finale van de Nations League tegen Spanje. De Franse voetbalbond FFF maakte bekend dat de voetballer positief heeft getest op Covid-19.

Rabiot is in isolatie gegaan en reist niet van Turijn naar Milaan met de rest van de selectie. De Franse bondscoach Didier Deschamps gaat de middenvelder niet vervangen. Aurélien Tchouaméni zal waarschijnlijk in de basisopstelling staan in de finale in San Siro in Milaan

Honkballers Red Sox met Bogaerts komen op 1-1 tegen Tampa Bay

De honkballers van Boston Red Sox hebben in de eerste ronde van de play-offs de stand weer gelijkgetrokken tegen Tampa Bay Rays. De ploeg met Xander Bogaerts won in St. Petersburg in Florida met 14-6. Het eerste duel was in een 5-0-zege voor de Rays geëindigd.

Bogaerts had met honkslagen en een homerun een groot aandeel in de zege van de Red Sox dat maar liefst 20 honkslagen produceerde. Ook liep de 29-jarige Arubaan, international van het Nederlandse koninkrijksteam, nog een punt binnen in de vijfde inning.

Atlanta Braves verloor met Ozzie Albies met 2-1 bij Milwaukee Brewers. Los Angeles Dodgers van Kenley Jansen startte de play-offs eveneens met een nederlaag. San Francisco Giants was met 4-0 te sterk. Houston Astros won het tweede duel van de Chicago White Sox met 9-4.