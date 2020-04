’Hoe gaan we de duels met AZ en Ajax inhalen?’

„Er is iedere dag een call met de clubs en de Eredivisie CV”, vertelt hij op de website van zijn club „Dinsdag hebben we een belangrijk overleg met de KNVB over alle scenario’s.”

De eredivisie wordt hervat en afgewerkt voor 3 augustus. De andere optie is dat het seizoen al voorbij is. „Stel dat we wel van juni tot augustus de competitie af kunnen maken, dan vraag je je af op welke dagen we gaan voetballen”, zegt Koevermans. „Hoe gaan we de inhaalwedstrijden AZ - Feyenoord en FC Utrecht tegen Ajax inhalen? Wat gebeurt er met de bekerfinale?”

Koevermans ziet ook in dat er dit seizoen misschien helemaal niet wordt gespeeld. „Dan spelen we onze vier thuiswedstrijden niet meer”, beseft hij. „Wat gebeurt er met de televisiegelden van FOX? Wordt er een kampioen of nummer één uitgeroepen? Gaat er iemand degraderen en promoveren er clubs? Ik kan nog wel tien vragen opnoemen. Dat zijn zaken die we de komende dagen met de clubs en KNVB kunnen bespreken.”

Luister hier de podcast Kick-off hier, hieronder of abonneer je eigen podcast app.