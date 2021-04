Pascal Jansen ruikt kansen voor AZ in topper tegen Ajax

Voetbal

Remko Pasveer voor twee jaar naar Ajax: ’Ik kreeg een appje van Overmars’

Remko Pasveer vervolgt zijn loopbaan bij Ajax. De in Enschede geboren keeper stapt na dit seizoen over van Vitesse naar de Amsterdamse club. De Telegraaf meldde vrijdagochtend al dat hij in gesprek was met de club uit de hoofdstad.