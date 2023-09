Hoofdrol Xavi Simons bij zege Leipzig in Bundesliga

Leipzig boekte de tweede zege van het seizoen. De club verloor de eerste wedstrijd bij Bayer Leverkusen. Union, dat speelde met Danilho Doekhi als aanvoerder, verloor voor het eerst dit seizoen en heeft net als Leipzig 6 punten. Alleen Bayer Leverkusen en Bayern München zijn na drie duels nog zonder puntenverlies.

Simons kreeg in de 51e minuut de bal toegespeeld door Benjamin Henrichs en scoorde met een geplaatst schot in de rechterbovenhoek. Het was voor Simons de tweede treffer in de Bundesliga. De voormalige speler van PSV, die zich maandag meldt bij Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden, stuurde in de 85e minuut Benjamin Sesko weg, die voor de 2-0 zorgde. Sesko maakte daarna ook nog de derde treffer voor de bezoekers.

Bekijk hier de treffer van Simons.

Union stond toen al een tijdje met tien man. Kevin Volland moest in de 64e minuut met rood van het veld na een overtreding op Mohamed Simakan.