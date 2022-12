Premium Het beste van De Telegraaf

Marokkaanse middenvelder kijkt uit naar kwartfinale Marokko-Portugal Sofyan Amrabat waarschuwt Portugal: ’Nu tijd voor revanche’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

V.l.n.r.: de vreugde is enorm bij de Marokkaanse spelers Yahia Attiyat Allah, Abde Ezzalzouli en Sofyan Amrabat na het winnen van de strafschoppenserie. Ⓒ FOTO Getty Images

DOHA - Met betraande ogen en – zoals hij het zelf zei – ’niet normaal veel pijn in zijn rug’, strompelt Sofyan Amrabat (26) als laatste door de mixed zone van het Education City Stadium. Terwijl zijn ploeggenoten na de historische zege van Marokko op Spanje, in de achtste finale van het WK, al minutenlang feestend in de bus zitten, neemt de geëmotioneerde uitblinker aan Marokkaanse zijde uitgebreid de tijd.