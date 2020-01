Roger Federer hoopt op genezing van pijnlijke lies voor clash tegen Novak Djokovic

Roger Federer werd behandeld tijdens de wedstrijd. Ⓒ Hollandse Hoogte

MELBOURNE - Hij was nauwelijks bekomen van de schrik, plofte in zijn stoel neer en zuchtte eens diep. Roger Federer kon het zelf nog altijd niet geloven dat hij op miraculeuze wijze was ontsnapt aan uitschakeling en morgen in de halve finale tegen Novak Djokovic mag strijden voor een plaats in de eindstrijd van het Australian Open. ,,Kreeg ik zeven matchpoints tegen? Ik dacht werkelijk dat het er maar drie waren”, schudde hij het hoofd.