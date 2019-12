Live Extra: Wat doet Feyenoord in de beker tegen Cambuur?

Volg hier vanaf 20.45 uur SC Cambuur - Feyenoord en mis geen minuut via onze uitgebreide live widget.

Trainer Dick Advocaat heeft één wijziging doorgevoerd in de opstelling van Feyenoord ten opzichte van de topper afgelopen zondag tegen PSV. Renato Tapia start op het middenveld in plaats van Leroy Fer, die op de bank begint.

Nicolai Jørgensen gaf zondag na de winst op PSV (3-1) aan dat hij mogelijk niet zou meegaan naar Leeuwarden vanwege zijn zwangere vrouw, maar hij staat gewoon in de spits. Aanvoerder Steven Berghuis viert zijn 28e verjaardag.

Cambuur is de koploper in de eerste divisie. Feyenoord staat zesde in de eredivisie.

Programma en uitslagen KNVB-beker:

Donderdag

18.30 uur: FC Groningen - FC Utrecht 0-1

20.45 uur: Cambuur - Feyenoord

Dinsdag

FC Twente - Go Ahead Eagles 2-5

Excelsior - Eindhoven 0-2

IJsselmeervogels - SteDeCo 1-0

Katwijk - TOP Oss*: 0-0 (*wns)

sc Heerenveen - Roda JC 2-0

Vitesse - HSV Odin ’59 4-0

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 3-0

Woensdag

18.30 uur: Telstar - Ajax 3-4

19.45 uur: AZ - Groene Ster 3-0

19.45 uur: Heracles - FC Dordrecht 3-0

19.45 uur: OFC Oostzaan - Spakenburg* 0-0 *wns

19.45 uur: Sparta Nijkerk - NAC 0-1

19.45 uur: Willem II - Sparta 3-0

20.45 uur: GVVV - PSV* 1-2 *wnv