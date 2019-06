Nijland in zonnetje gezet bij afscheid

In aanwezigheid van onder anderen Arjen Robben en bondscoach Ronald Koeman onderscheidde KNVB-voorzitter Michael van Praag de vertrekkende Nijland als Lid van Verdienste. Van burgemeester Peter den Oudsten kreeg hij de Erepenning van de Gemeente Groningen.

Nijland werkte al sinds juni 1996 bij FC Groningen. De 59-jarige Noord-Hollander begon als commercieel manager, maar werd al een half jaar later benoemd tot algemeen directeur. Nijland is de langstzittende bestuurder in het betaalde voetbal. Onder zijn leiding verhuisde Groningen in 2006 naar een nieuw stadion en werd in 2015 de KNVB-beker veroverd.

„Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen”, zei Nijland toen hij in november zijn vertrek aankondigde. „Ik denk dat het voor FC Groningen heel goed is dat er na bijna 23 jaar iemand anders komt die de kar gaat trekken.”