Dick Jaspers moet wereldtitel inleveren voor brons

De eindfase van deze partij was een script voor een thriller en stond bol van de spanning bij beide spelers. Maar het was Tasdemir die met deze zege een finaleplaats wist af te dwingen. Hij speelt vandaag tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Eddy Merck en de Spanjaard Ruben Legazpi.

Beide spelers gingen redelijk van start en na vijf beurten gaf het scorebord 14-13 voor de titelverdediger aan. Daarna wist de Brabander vijf beurten op rij geen punt te maken en ook Tasdemir wist maar drie punten te maken.

De 13e beurt was voor Tasdemir het keerpunt in de partij. Met een fraaie serie van 13, gevolgd in de 15e beurt 9 stond er 39-28 in zijn voordeel op het scorebord.

Jaspers wist in de volgende beurt zijn achterstand te verkleinen en maakte ook een serie van 9 en stond er 37-39 in Turks voordeel op het scorebord.

Fraaie serie

Opnieuw de Turkse speler met een serie van 5 zijn voorsprong uit te bouwen en bracht daarmee de stand op 45-37.

De nummer één van de wereldranglijst gaf zich echter nog niet gewonnen en met een fraaie serie van vijf in de 18e beurt was de stand 42-45 in Turks voordeel.

Ondanks de sfeerloze sporthal en was er maar een handjevol publiek, liep de spanning hoog op. Jaspers mist in de 19e beurt en Tasdemir wist twee driebanders te maken en was de stand 47-42 in zijn voordeel. Weer toont Jaspers veerkracht en produceert een serie van vijf (in de 20e beurt) en geeft het scorebord 47-47 aan.

Een misser in de 21e beurt doet de titelverdediger de das om als Tasdemir de resterende drie punten laat noteren. De Brabander is door dit verlies zijn titel kwijt. Hij blijft wel nummer één op de wereldranglijst, maar zal teleurgesteld zijn met de bronzen medaille.