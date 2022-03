Amerikaanse basketbalster zit vast in Rusland vanwege drugshandel

Volgens het agentschap werd Griner op een vliegveld nabij Moskou aangehouden omdat er hasjolie en patronen voor vapers in haar bagage waren aangetroffen. De 31-jarige speelster van Phoenix Mercury zou daarop zijn opgepakt.

De douane heeft een video vrijgegeven van een reiziger op de luchthaven, waar het naar verluidt om Griner gaat. De persoon draagt een masker en een zwart sweatshirt, die door de beveiliging ging. Op de video is te zien hoe een persoon een pakketje uit de tas van de reiziger haalt. Volgens de verklaring is er een strafzaak geopend tegen haar vanwege het grootschalige transport van drugs, waar in Rusland een gevangenisstraf van maximaal tien jaar op staat.

’Snelle en veilige terugkeer prioriteit’

Haar club Phoenix Mercury heeft inmiddels gereageerd. „We zijn op de hoogte van en volgen de situatie met Brittney Griner in Rusland nauwlettend. We staan voortdurend in contact met haar familie, haar management, de WNBA en de NBA. We houden van Brittney en steunen haar. Op dit moment is onze grootste zorg haar veiligheid, fysieke en mentale gezondheid en haar veilige terugkeer naar huis.”

Griner won afgelopen zomer met het Amerikaanse basketbalteam goud op de Spelen van Tokio. In 2016 had Griner zich met de Verenigde Staten in Rio ook al verzekerd van de olympische titel. Griner speelt sinds 2015, buiten het reguliere basketbalseizoen om, voor een Russische club. Haar arrestatie vindt plaats in een tijd van verhoogde spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten, veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne.