Messi ziedend na uitschakeling in Copa América

„Brazilië was niet beter dan dat wij waren”, reageerde Messi furieus. „Ze scoorden vroeg, maar maakten die tweede nadat een penalty voor ons niet werd toegekend. De VAR maakt heel het toernooi al shit-fouten. Ze grijpen in bij bullshit-handsballen, domme f*cking-strafschoppen en bullshit-fouten. Maar vandaag hebben ze het zelfs niet gecontroleerd. Vandaag zijn ze nooit naar de VAR gegaan. Alle bullshit-beslissingen waren in hun voordeel. Kaarten voor ons, niet voor hen. Er waren duidelijke fouten die de scheidsrechter nooit zag, maar bij het minste contact werd er in het voordeel van Brazilië gefloten. Al die bullshit leidde ons af.”

De Argentijnse wereldster was voor zijn doen opvallend hard, tijdens de wedstrijd ging hij al de confrontatie aan met de scheidsrechter: „We zijn boos omdat we heel goed hebben gespeeld en we er enorm veel moeite voor hebben gedaan. Dat het dan zo moet eindigen, maakt ons verdrietig. Ik sprak met de scheidsrechter en hij zei dat hij ons zou respecteren en op ons zou letten, maar op geen enkel moment zag ik dat.”

Ook Sergio Aguero was ontstemd over de VAR. „Ze vertelden ons dat de VAR als een vijfde scheidsrechter zou zijn. Maar als het zo uitpakt, heb ik liever dat hij er niet is”, aldus de spits van Manchester City.

„Ik liep het strafschopgebied in en Alves hield me tegen met zijn voet, het was een duidelijke overtreding, zo duidelijk dat Foyth stopte en wachtte tot er zou gefloten worden.”