Roger Federer maakt indruk op Roland Garros

Federer speelde in de tweede ronde in Parijs pas zijn vijfde wedstrijd sinds zijn rentree na ruim een jaar blessureleed. In de herhaling van de Wimbledon-finale van 2017 en Australian Open-finale van 2018 (allebei gewonnen door Federer) leek het lastig te worden voor de nummer acht van de wereld toen hij in de derde set de kans liet lopen om een dubbele break voor te komen. Maar een ijzersterke tiebreak bood uitkomst.

In de vierde set had Federer de break snel te pakken door een dubbele fout die voortkwam uit zenuwen van de niet altijd even koelbloedige Cilic. Met nog een break maakte Federer het af. Het was zijn beste wedstrijd sinds zijn rentree.

De Zwitser is dan wellicht niet zo goed op gravel als op andere ondergronden, maar ook op Roland Garros haalde hij vijf keer de finale. In 2009, zeker niet zijn beste jaar in Parijs, won hij het toernooi, nadat Rafael Nadal zich had laten verslaan door Robin Söderling. Een tweede zege lijkt op 39-jarige leeftijd hoogst onwaarschijnlijk, maar niemand zal dit toernooi graag tegen de relaxte Federer spelen, wiens doel dit jaar vooral Wimbledon is.

Djokovic

Novak Djokovic heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de derde ronde. De nummer 1 van de wereld liet de Uruguayaan Pablo Cuevas, de mondiale nummer 92, met 6-3 6-2 6-4 kansloos.

Cuevas plaatste verrassend de eerste break in de derde game, maar hij wist niet lang te profiteren van die voorsprong. Djokovic maakte de break achterstand direct ongedaan en begon steeds beter te spelen. Hij sloeg 32 winners, tegenover 22 onnodige fouten, en maakte het na ruim twee uur af met een ace.

Geen centje pijn voor Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

„Ik ben tevreden over mijn niveau. Hij is een specialist op het gravel, speelt met een hoop topspin en ik moest me blijven concentreren”, zei Djokovic na zijn zege in het Frans.

De 34-jarige Djokovic hoopt het toernooi over anderhalve week voor de tweede keer te winnen, na zijn primeur in 2016. Hij mikt in Parijs op zijn achttiende grandslamtitel. Roger Federer en Rafael Nadal staan op twintig.

Het duel werd gespeeld op het Court Suzanne-Lenglen. Federer en Nadal maken donderdag hun opwachting op het Court Philippe-Chatrier.