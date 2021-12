Brugge ondanks assist Noa Lang ruim onderuit tegen uitblinkende Kylian Mbappé en Lionel Messi

Met Georginio Wijnaldum in de basis kende Paris Saint-Germain een droomstart tegen Club Brugge, waar Noa Lang aan de aftrap verscheen. Na zeventig seconden schoot Mbappé de 1-0 al op het bord in de rebound en goed vijf minuten later was het wederom raak voor de Franse aanvaller. Ook Lionel Messi deed voor rust nog een duit in het zakje met een fraai richting de verre hoek gekruld schot.

De Belgen kregen na rust meer ademruimte van PSG en konden zelfs wat terugdoen via oud-Ajacied Mats Rits. Hij kreeg alle ruimte om op aangeven van Lang de eer te redden. Toch scoorde de thuisploeg ook nog een keer. Messi tekende vanaf de stip ook zijn tweede van de avond.

City onderuit in Duitsland

Manchester City trad niet met zijn sterkste opstelling aan in Duitsland. Zo was er onder meer een basisplaats van Nathan Aké. Toch waren het de ervarenere verdedigers van Manchester City waarbij de afstemming niet helemaal klopte na een diepe pass van Konrad Laimer. Dominik Szoboszlai ontliep de mislukte buitenspel val en zorgde voor 1-0. Het was een klein wonder dat er voor rust niet meer gescoord werd, zo raakte Phil Foden de paal en had City-keeper Zach Steffen een paar uitstekende reddingen in huis bij kansen van onder andere Emil Forsberg.

Toch had Steffen na rust weer het nakijken. Leipzig profiteerde halverwege de tweede helft optimaal van een slippertje van John Stones. Na zijn beroerde aanname bediende Forsberg André Silva en hij tekende voor de 2-0. City deed nog wel wat terug via kopbal van Riyad Mahrez, maar na een rode kaart voor de trappende Kyle Walker konden de comebackambities de prullenbak in.