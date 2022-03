FIFA past transferregels aan: spelers mogen vertrekken bij club in Rusland en Oekraïne

Indien zij er met hun club voor 10 maart zelf niet uitkomen, hebben voetballers en trainers het recht om hun contract op te schorten tot 30 juni, meldt de FIFA maandag. Omdat zij tot de zomer als contractloos worden beschouwd zijn zij vrij om elders te gaan werken zonder consequenties. Het zogenoemde transferwindow is hiervoor heropend tot 7 april.

Het besluit is een gevolg van de Russische inval in Oekraïne. Die leidde er ook toe dat tal van buitenlandse spelers in de Oekraïense competitie dat land spoorslags verlieten. Om hen en de clubs te beschermen zijn de contracten van de buitenlanders met hun Oekraïense club stilgelegd tot het einde van het seizoen. Ook deze spelers of trainers kunnen tot 7 april elders een verbintenis tekenen. Clubs mogen maximaal twee spelers aantrekken, die vanwege het oorlogsgeweld Oekraïne of Rusland verlaten.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

In Oekraïne en Rusland samen spelen in totaal zo'n kleine tweehonderd buitenlandse voetballers op het hoogste niveau. Het gaat onder anderen om de Nederlanders Gyrano Kerk (Lokomotiv Moskou), Glenn Bijl (Samara) en Quincy Promes (Spartak Moskou) die nu, indien ze dat willen, tijdelijk bij een andere club buiten Rusland kunnen gaan voetballen.