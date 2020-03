PSV-coach Roger Schmidt heeft ’potentie van Louis van Gaal’

David Mendes da Silva werkte in het seizoen 2012/’13 samen met trainer Roger Schmidt bij Red Bull Salzburg. Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - David Mendes da Silva (37) werkte in het seizoen 2012/’13 bij Red Bull Salzburg samen met Roger Schmidt (52). De zevenvoudig international en oud-speler van onder meer Sparta, Ajax en AZ is lyrisch over PSV’s keuze voor de Duitse trainer, die in Eindhoven voor twee seizoenen tekende. „Louis van Gaal is de beste trainer onder wie ik heb getraind, maar Roger Schmidt heeft de potentie om net zo goed te worden.”