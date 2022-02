Premium Het beste van De Telegraaf

Focus blijft op lijfsbehoud in Eredivisie -’Dat heeft ook met trots en eergevoel te maken’ Henk Fraser over Sparta-vertrek: ’Als ik zie wat nu allemaal kan…’

Henk Fraser gaat aan het einde van het seizoen weg bij Sparta Rotterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Henk Fraser (55) vertrekt na dit seizoen bij Sparta Rotterdam. De assistent-bondscoach heeft zijn redenen voor een vertrek. Duidelijk is dat er een kink in de kabel is gekomen met betrekking tot de eerder beperkte mogelijkheden die in de zomerse transferperiode werden geschetst, terwijl er nu de nood aan de man is vijf spelers konden worden binnengehaald. Hij maakt gebruik van een speciale clausule in zijn contract, dat nog tot medio 2024 doorliep.