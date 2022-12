Thiago Silva bedroefd, maar verwijt Brazilië niets: ’Geluk niet aan onze kant’

„Ik ben trots op al onze spelers”, zei de verdediger van de Engelse club Chelsea. „We hebben er alles aan gedaan en verloren omdat we het geluk niet aan onze kant hadden. Dat is jammer, maar zo is voetbal nu eenmaal. We hoeven onszelf echter niets te verwijten.”

Brazilië kwam in extra tijd op voorsprong dankzij Neymar, maar moest kort voor het eindsignaal de gelijkmaker toestaan. „We hadden de zege binnen handbereik”, aldus Casemiro, tegenwoordig middenvelder van Manchester United. „En dan geven we het weg. Niet te geloven. Vier jaar hebben we naar dit toernooi toegewerkt en dan laten we alles door onze vingers glippen. Ik kan er nog geen woorden voor vinden.”

Trots

Bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië was enthousiast. „We zijn heel, heel trots. Voor de tweede opeenvolgende keer staan we in de halve finale van een WK, mijn spelers worden nu helemaal gek. Wat ze hebben gepresteerd is ook bijna onmogelijk. We kwamen terug uit een verloren positie. Ik denk dat iedereen nu wel weet dat je Kroatië nooit moet onderschatten. Maar wat ons betreft is dit nog niet het einde. We willen meer dan de halve finale.”