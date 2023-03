Klopp gelooft in miraculeuze comeback Liverpool in Madrid

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Emmen-voorzitter Lubbers legt werk voorlopig neer om gezondheid

22.23 uur: Ronald Lubbers legt zijn werkzaamheden als voorzitter van FC Emmen voorlopig neer vanwege zijn verslechterde gezondheid. "Wat er exact aan de hand is, wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt", aldus de nummer 15 van de Eredivisie.

Volgens de Drentse club heeft Lubbers ervoor gekozen de komende tijd "volledig afstand te nemen" van de voetballerij. De raad van commissarissen respecteert het besluit.

De rvc gaat op zoek naar iemand om de taken van de 56-jarige Lubbers over te nemen.

Klopp vindt het niet erg als hij enige is die gelooft in stunt

21.57 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp vindt het niet erg als er nog maar weinig mensen iets geven voor de kansen van zijn ploeg in de Champions League. Liverpool moet in de uitwedstrijd tegen Real Madrid een achterstand van 5-2 zien weg te poetsen.

„Ik denk dat 100 procent van de mensen in deze zaal denkt dat we geen schijn van kans maken. En als ik de enige ben die een beetje geloof heeft, dan is dat oké”, zei Klopp een dag voor de wedstrijd. „Als er ook maar 1 procent kans is, dan zou ik die graag grijpen. We staan hier tegen een extreem sterke tegenstander, maar we gaan proberen de wedstrijd te winnen. En hoe moeilijk het ook is, ik geloof dat het mogelijk is.”

Vorige maand kwam Liverpool op Anfield met 2-0 voor, maar Real scoorde vervolgens liefst vijf keer. Vinícius Júnior en Karim Benzema waren beiden twee keer trefzeker.

Real Madrid - Liverpool begint woensdag om 21.00 uur. Real is de titelhouder in de Champions League.

Zeilster Bouwmeester achtste na drie races op EK, Bos tweede

21.25 uur: Marit Bouwmeester staat na de eerste drie races op de EK zeilen op de achtste plek van de Ilca 6-klasse. Mirthe Akkerman is in het Italiaanse Andora de nummer 10 in dezelfde klasse en Maxime Jonker staat één plekje lager.

De 34-jarige Bouwmeester werd achtereenvolgens tweede, twaalfde en nogmaals tweede. Akkerman finishte bij de eerste race als derde en Jonker heeft een vierde plek als beste resultaat. De leiding is na drie races in handen van de Portugese Vasileia Karachaliou, die tweede, eerste en vierde is geworden.

Bouwmeester hoopt in Andora de eerste stap te zetten naar deelname aan de Olympische Spelen van Parijs, die volgend jaar worden gehouden. Ze wil in Frankrijk voor haar vierde olympische medaille gaan.

Bij de mannen staat Duko Bos op de tweede plek van de Ilca 7-klasse. Hij werd twee keer eerste, een keer vierde en eenmaal zevende. Niels Broekhuizen is de andere Nederlandse man in de top 20 en hij staat op de achttiende plek.

Het is de bedoeling dat er in totaal twaalf races worden gevaren, waardoor er twee schrapresultaten zijn.

Manchester City met Aké in Champions League tegen Leipzig

20.07 uur: Manchester City speelt dinsdag (21.00 uur) in de achtste finales van de Champions League op eigen veld tegen RB Leipzig met Nathan Aké. Trainer Pep Guardiola heeft de Nederlandse verdediger en international een basisplaats gegeven in de beslissende confrontatie.

De Belgische spelverdeler Kevin de Bruyne en de Noorse ’superspits’ Erling Haaland zijn eveneens van de partij bij de kampioen van Engeland.

Vorig seizoen werd Manchester City in de halve finale uitgeschakeld door Real Madrid. De club won het belangrijkste Europese clubtoernooi nog nooit. De eerste wedstrijd in Duitsland eindigde gelijk, 1-1.

De andere wedstrijd die dinsdag wordt gespeeld in de Champions League gaat tussen FC Porto en Internazionale. Denzel Dumfries staat in de beginopstelling bij de Italianen, die thuis met 1-0 wonnen. Stefan de Vrij zit bij de aftrap op de bank. Voormalig Ajacied André Onana staat in het doel bij Inter.

Marokko wil samen met Spanje en Portugal WK 2030 organiseren

19.31 uur: Marokko wil samen met Spanje en Portugal het wereldkampioenschap voetbal van 2030 organiseren. Dat heeft het land bij het congres van de FIFA in Kigali laten weten. De drie gaan gezamenlijk een zogenoemd ’bid’ uitbrengen.

Aanvankelijk wilden Spanje en Portugal zich samen met Oekraïne kandidaat stellen, maar omdat er vooralsnog geen uitzicht is op een einde aan de oorlog met Rusland ziet Oekraïne er volgens persbureau Reuters vanaf.

De algemene verwachting is dat ook Saudi-Arabië zich gaat mengen in de strijd, hoewel veel mensenrechtenorganisaties hier fel op tegen zijn. Het WK van 2026 vindt plaats in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Het laatste WK werd eind vorig jaar in Qatar gehouden. Argentinië veroverde daar de wereldtitel, door in de finale Frankrijk te verslaan.

Beachvolleybalster Ypma beëindigt loopbaan op 24-jarige leeftijd

17.37 uur: Beachvolleybalster Pleun Ypma heeft besloten haar topsportloopbaan op 24-jarige leeftijd te beëindigen. Ypma mist „de drive om vol overgave topsport te bedrijven” en is uit Beachvolleybal Team Nederland gestapt.

„Het plezier is er nog steeds wel, maar ik voel alleen dat ik niet genoeg drive meer heb om er alles voor te geven”, aldus de twintiger, die alleen met volle overgave door had willen gaan. „Anders is dat niet fair tegenover je speelpartner en de trainers.”

Eind vorig jaar speelde Ypma aan de zijde van Wies Bekhuis in Den Haag haar laatste officiële toernooi. „Jammer dat Pleun ermee stopt, ze is toch een van de beste beachvolleybalsters van Nederland, die met name blokkerend uitblinkt. De Nederlandse titel in 2019 en twee negende plaatsen op het EK zijn prestaties om met trots op terug te kijken”, aldus technisch directeur Michel Everaert.

Ypma deed nooit mee aan de Olympische Spelen.

Turner Verniaiev kan na halvering dopingstraf terugkeren

16.39 uur: De Oekraïense topturner Oleg Verniaiev kan terugkeren in competitie, nadat het sporttribunaal CAS zijn straf wegens overtreding van de dopingregels heeft gehalveerd. Verniaiev won op de Olympische Spelen van Rio 2016 het goud op het toestel brug en zilver op de meerkamp. In augustus 2020 werden bij hem sporen van het verboden middel meldonium aangetroffen. Een schorsing van vier jaar kostte hem deelname aan de Spelen van Tokio.

Verniaiev ging in beroep tegen de straf die hem ook van de Spelen van Parijs 2024 zou houden. Het CAS oordeelde dat een schorsing terecht was, maar dat er redenen waren om de strafmaat te halveren. Omdat de schorsing in november 2020 inging kan de 29-jarige Oekraïner per direct terugkeren in competitie.

„Het was een lang proces, waarin ik heb bewezen dat ik niet van plan was om doping te gebruiken”, stelt Verniaiev op Instagram. „De rechtbank heeft de sanctie gehalveerd. Dit wijst erop dat de rechter het eens was met mijn argumenten en bevestigde dat meldonium in mijn lichaam is gekomen zonder mijn schuld of nalatigheid.”

Verniaiev heeft altijd volgehouden dat het verboden middel via vervuilde voedingssupplementen in zijn lichaam is gekomen.

Hockeyers Galema en Swaen nemen afscheid van Oranje

15.47 uur: De Nederlandse hockeyers beginnen zonder Jelle Galema en Tim Swaen aan de voorbereiding op een reeks duels in de Pro League en het EK dat in augustus in Mönchengladbach wordt gehouden. Het duo heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Galema speelde 83 interlands en scoorde negen keer. Swaen trof vier keer doel in elf interlands.

Bondscoach Jeroen Delmee heeft 23 spelers opgeroepen die vorig jaar september ook al in zijn trainingsgroep zaten. Hij heeft ook negen zogenoemde stagespelers uitgenodigd. Zij sluiten de komende periode aan op trainingen en komen wellicht ook in aanmerking voor speelminuten tijdens Pro Leaguewedstrijden. Het gaat om Bram van Battum, Max de Bie, David Huussen, Silas Lageman, Floris Middendorp, Lucas Middendorp, Pepijn Reyenga, Sheldon Schouten en Jasper Tukkers.

Freiburg verlengt contract coach Streich voor dertiende jaar

12.42 uur: De Nederlandse doelman Mark Flekken krijgt bij SC Freiburg ook volgend seizoen te maken met coach Christian Streich. De Zuid-Duitse club verlengde het contract van de trainer die daarmee zijn dertiende jaar ingaat als coach van de club in de Bundesliga. Daarmee is hij veruit de langstzittende trainer in de hoogste klasse van het Duitse voetbal.

Streich (57) werkt al sinds 1995 bij Freiburg en is sinds december 2011 de hoofdtrainer. De club, die donderdag Juventus ontvangt in de achtste finales van de Europa League, meldt niet voor hoelang het contract is verlengd, maar Streich maakte er inmiddels een gewoonte van steeds voor een jaar te tekenen. „De staf onder leiding van Christian Streich werkt van dag tot dag tot in de details om de ploeg verder te ontwikkelen. Daar gaan we mee verder”, liet technisch directeur Jochen Saier weten.

Streich, die opgroeide in de omgeving van Freiburg en ook voor de club voetbalde, staat met zijn team momenteel vijfde in de Bundesliga. Tegen Juventus moet de ploeg een 1-0-achterstand zien goed te maken.

Hockeyster Leurink stopt als Oranje-international

12.24 uur: Tophockeyster Laurien Leurink stopt als international van Oranje. De 28-jarige speelster van SCHC speelde 133 interlands waarin ze 29 keer scoorde. Ze maakte deel uit van de ploeg die goud won op de Olympische Spelen van Tokio en zilver pakte in Rio 2016. Ook werd ze met Oranje twee keer wereldkampioen. „Ik heb een fantastische tijd in Oranje gehad, maar nu is het tijd voor een nieuw leven”, zegt ze op hockey.nl.

„Na jaren van opofferingen voel ik dat de tijd is aangebroken voor de volgende stap in mijn leven. Vanaf het begin van mijn interlandloopbaan heb ik altijd 100 procent gegeven, maar ik ben inmiddels 28 jaar en ik merk dat mijn prioriteiten aan het verschuiven zijn. Zowel op maatschappelijk als op sociaal vlak”, licht ze haar besluit toe. „Ik heb er lang over getwijfeld, want zoiets moois als een carrière in Oranje komt natuurlijk nooit meer terug. Maar ik voel dat dit de juiste keuze is.”

Leurink ontbrak in december door privé-omstandigheden al bij de trainingsstage in Argentinië, waar ook vier duels uit de Pro League werden gespeeld.

Man komt Britse voetbalstadions niet meer in na racisme

12.00 uur: Een 24-jarige man die op sociale media Brentford-aanvaller Ivan Toney raciaal bejegende, is de komende drie jaar in geen enkel voetbalstadion in het Verenigd Koninkrijk meer welkom. Dat meldt de club uit Londen op de website. Het is de eerste keer dat op basis van een nieuwe wet een stadionverbod wordt uitgesproken vanwege online racisme.

Toney, die in het verleden vaker met racisme te maken had gekregen, plaatste in oktober een screenshot van het bericht dat hij van de man ontvangen had op Instagram. De belediging volgde kort nadat de aanvaller beide doelpunten had gemaakt voor Brentford in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

De politie startte daarna een onderzoek waarna de man, Antonio Neill genaamd, schuldig werd bevonden aan het versturen van het bericht. „Neill heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een ban van drie jaar voor elk voetbalstadion in het Verenigd Koninkrijk. Ook mag hij geen wedstrijden van Britse clubs of de nationale ploeg in het buitenland bezoeken”, meldt Brentford.

KNVB betrekt ook amateurclubs bij OneLove-actie

10.17 uur: De KNVB heeft de OneLove-actie van komend weekeinde uitgebreid naar het amateurvoetbal. De bond heeft vorige week alle amateurclubs een vlag gegeven waarmee ze kunnen laten zien dat iedereen welkom is.

Alle amateurclubs ontvingen eerder al speciale aanvoerdersbanden. Ook krijgen ze van de KNVB hulp om tijdens thema-avonden aandacht te besteden aan discriminatie en racisme in het voetbal. „We merkten dat daar behoefte aan was”, vertelt een woordvoerder van de KNVB.

OneLove is een campagne die staat voor inclusiviteit en verbinding en tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Komend weekeinde vindt in het Nederlandse voetbal weer een OneLove-actie plaats, nu vanwege de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. De KNVB hoopt dat zoveel mogelijk aanvoerders in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en ook het amateurvoetbal de speciale gekleurde band met het OneLove-logo willen dragen.

De vorige OneLove-actie in het betaalde voetbal vond half oktober plaats, toen in de week van Coming Out Day. Aanvoerders Orkun Kökcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden toen de speciale band te dragen. Bij Feyenoord fungeerde Gernot Trauner tegen AZ eenmalig als captain en hij speelde wel met de OneLove-band. El Yaakoubi droeg in de uitwedstrijd tegen Ajax een witte band met daarop in zwarte letters het woord ’respect’.

Feyenoord-aanvoerder Kökcü voetbalt zondag de competitiewedstrijd tegen Ajax met een aangepaste aanvoerdersband. Op de band van Kökcü staat de tekst ’Respect voor iedereen’. „Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan de achterliggende boodschap van deze actie, namelijk een statement tegen racisme en discriminatie”, aldus de middenvelder. „De tekst op onze aanvoerdersband, die ik ook zondag weer met trots zal dragen, dekt voor mij beter de lading en past bovendien beter bij mij.”

De KNVB heeft geen problemen met de afwijkende band van Kökcü. „Met OneLove wil de KNVB samen met de Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, Rijksoverheid en het amateurvoetbal uitdragen dat iedereen welkom is in het voetbal. Wij zijn voor verbinding en tegen racisme en alle vormen discriminatie. Ook Kökcü staat achter deze boodschap en dat is waar het om gaat”, laat directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten.

Excelsior zoekt nog uit met welke band El Yaakoubi zondag tegen SC Cambuur gaat spelen.

Antetokounmpo keert succesvol terug bij Milwaukee

08.00 uur: Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft een succesvolle rentree gemaakt bij Milwaukee Bucks. De Griek had met 46 punten een groot aandeel in de zege op Sacramento Kings: 133-124.

Antetokounmpo miste een aantal wedstrijden vanwege een blessure aan zijn rechterhand. Hij was tegen Sacramento Kings ook goed voor 12 rebounds en vier assists. De Bucks blijven met 49 overwinningen tegenover 19 nederlagen aan kop staan in het oosten.