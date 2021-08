’Sparta boven’ bij Oranje met Louis van Gaal, Danny Blind en Henk Fraser

Van Gaal speelde zelf van 1978 tot 1986 voor de Rotterdamse club. In totaal kwam hij tot 248 duels en 26 treffers voor de Kasteelheren.

Blind stond van 1979 tot 1986 onder contract bij Sparta. In 2007 keerde hij als technisch directeur terug op Spangen, om na een jaar weer te vertrekken.

Fraser is momenteel hoofdtrainer van de club. Vorig jaar leidde hij de Rotterdammers naar een knappe achtste plaats in de Eredivisie. Als voetballer maakte Fraser twee jaar lang deel uit van de jeugdopleiding van Sparta, om vervolgens twee seizoenen de hoofdmacht te dienen.

Spelers

Ook de spelersgroep van Oranje herbergt diverse spelers met een Sparta-verleden. Georginio Wijnaldum en Memphis Depay werden opgeleid door de Rotterdammers, terwijl Marten de Roon en Denzel Dumfries als exponenten van de eigen opleiding twee seizoenen voor de het eerste elftal van de club uitkwamen.

Memphis Depay, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum tijdens de interland Nederland-Duitsland in 2018. Ⓒ HH/ANP

Trots

Sparta is trots op de duobaan van Fraser bij Oranje, zo meldde het woensdag. „We begrepen dat Henk op het lijstje van Louis van Gaal stond om, naast zijn werkzaamheden op Het Kasteel, onderdeel van de nieuwe technische staf van Oranje te worden. Uiteraard was dit een mooi compliment voor Henk en voor het werk dat hij de afgelopen jaren met Sparta geleverd heeft, daar zijn we best trots op”. vertelt technisch directeur Henk van Stee van Sparta.

„De wedstrijden van Oranje worden uiteraard gespeeld op momenten dat de Eredivisie stilligt, toch wilden wij graag met de KNVB afspraken maken dat deze nieuwe functie niet ten koste zou gaan van zijn werk hier. Die onderhandelingen verliepen voorspoedig, dus we zijn blij voor Henk dat hij deze kans krijgt.”

Henk Fraser wordt een van de assistenten van Louis van Gaal. Ⓒ HH/ANP

Fraser speelde zes wedstrijden voor het Nederlands elftal. In 2018 werd hij hoofdtrainer van Sparta Rotterdam, de club waar hij zijn voetbalcarrière begon. Na een promotie in zijn eerste seizoen als trainer, volgden twee succesvolle Eredivisie-jaren, waarin Sparta op de elfde en achtste plek eindigde. Onlangs verlengde hij zijn contract in Rotterdam-West tot medio 2024.