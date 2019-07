Overmars hoopt op Zlatan-scenario bij Magallan

De landskampioen gaat met Edson Alvarez een nieuwe centrumverdediger aantrekken en dat kan niet los worden gezien van de moeilijkheden die Magallan heeft. De integratie van de Argentijn stelt ook Marc Overmars teleur.

„Daar moet ik eerlijk over zijn: we hadden wel gehoopt dat hij al wat verder zou zijn”, aldus de directeur voetbalzaken, die het echter nog te vroeg vindt voor definitieve conclusies. „We moeten ook een beetje geduld opbrengen, want hij heeft nog geen tien wedstrijden in het eerste kunnen spelen. Ik ben de eerste om te zeggen ’het functioneert of het functioneert niet’. Maar we moeten mensen ook een beetje de tijd geven. Heel veel spelers die eigenlijk al afgeschreven waren door de voetbalexperts en analytici, zijn het later toch heel goed gaan doen. Ik noem Arek Milik, Daley Blind, David Neres, zelfs Zlatan Ibrahimovic. En Magallan is een vechter.”

