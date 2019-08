Fifpro: ’Gezondheid spelers in gevaar door overvolle kalender’

Die aanbeveling komt van de internationale spelersvakbond Fifpro, die al langer waarschuwt voor de overbelasting van voetballers.

Uit een studie waarin de bond het speelschema van vijfhonderd toonaangevende profs heeft onderzocht, komt naar voren dat voetballers steeds meer wedstrijden moeten spelen en steeds minder tijd krijgen om te herstellen. Met als gevolg een grotere kans op blessures. „Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de gezondheid van de spelers in gevaar is vanwege de overvolle speelkalender”, aldus Theo van Seggelen, secretaris-generaal van Fifpro.

Een andere belangrijke aanbeveling van Fifpro is dat de clubs vaker moeten voorkomen dat hun spelers minder dan vijf dagen rust hebben tussen wedstrijden. De bond geeft de Kroaat Ivan Rakitic van FC Barcelona als voorbeeld. Hij speelde veruit de meeste van zijn 68 wedstrijden zonder de aanbevolen vijf dagen rust tussen twee duels. „Omdat die kalender zo overvol is, vragen de clubs steeds vaker hun spelers tot het uiterste te gaan terwijl ze niet goed uitgerust zijn. Dit betekent dat ze niet op hun best kunnen presteren. Profs hebben in de zomer en winter voldoende tijd nodig om lichamelijk én geestelijk tot rust te komen”, aldus Van Seggelen.

Volgens Van Seggelen is het tijd dat alle belanghebbenden met elkaar om de tafel gaan zitten. „De druk op de spelers moet verlaagd worden. Hun gezondheid, hun carrière en de sport zelf zijn in gevaar als het zo door blijft gaan.”

De Zuid-Koreaan Son Heung-min van Tottenham Hotspur spant de kroon volgens het onderzoek van Fifpro. Hij speelde afgelopen seizoen 78 wedstrijden en reisde meer dan 110.000 kilometers. Fifpro gaf ook aan dat Ajacied Lasse Schöne te zwaar belast is. De Deen had minder dan twee weken vakantie tussen de WK 2018 in Rusland en de eerste trainingsdag van Ajax ter voorbereiding op het daaropvolgende seizoen. Spelers als Alisson Becker (Liverpool en Brazilië) en Sadio Mané (Liverpool en Senegal) hebben het afgelopen seizoen überhaupt geen tussentijdse vakantie gehad.