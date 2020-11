Grand Prix in Zandvoort op 5 september 2021

Meerdere bronnen rond het management van de Formule 1 en autosportfederatie FIA hebben afgelopen weekeinde in Imola bevestigd dat Zandvoort een week na de race op het Belgische Spa-Francorchamps op de kalender van volgend jaar komt. Naar verwachting wordt de voorlopige lijst met races, 23 in totaal, deze of uiterlijk volgende week officieel naar buiten gebracht. Het zijn dezelfde Grand Prixs als de oorspronkelijke kalender van 2020, met Saoedi-Arabië als toevoeging. Het seizoen dient op 21 maart in Melbourne van start te gaan.

Dit jaar zou de race in Zandvoort de eerste Europese wedstrijd zijn geweest, begin mei. Nu komt het de beleidsbepalers juist goed uit dat de Grand Prix vier maanden later in het jaar wordt verreden, gezien alle huidige onduidelijkheden rond de coronacrisis. Hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, is de kans groter dat er begin september weer meer fans op de tribunes kunnen zitten. Zandvoort hoopt van vrijdag tot en met zondag dagelijks ruim 100.000 toeschouwers te verwelkomen. Voor de hele regio moet de race net na het hoogseizoen de kers op de taart worden.

Jan Lammers met Max Verstappen op Zandvoort Ⓒ Getty Images

FIA-president Jean Todt erkende afgelopen weekeinde in een interview met deze krant al dat hij hoopt dat de race in Zandvoort in 2021 wél doorgaat, omdat het circuit belangrijke historische waarde heeft. De baan tussen de duinen heeft dankzij de recente verbouwing ook een uniek karakter, mede vanwege de twee nieuwe kombochten. Max Verstappen heropende het circuit begin maart en was razend enthousiast, met name over de vernieuwde Hugenholtz-bocht.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk, tevens directeur van de Dutch Grand Prix, wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren. „Het is aan het management van de Formule 1 om de kalender naar buiten te brengen.”

Podcast

In de nieuwe Formule 1-podcast bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren de laatste ontwikkelingen in de Formule 1. Zo wordt onder meer het uitvallen van Max Verstappen in de Grand Prix van Emilia-Romagna besproken.

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.