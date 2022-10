NEC kan 'vloek van De Goffert' niet opheffen

Trainer Rogier Meijer van NEC nam de bekerzege eerder deze week op Fortuna Sittard als uitgangspunt. Hij liet de Nijmeegse ploeg opnieuw met drie centrale verdedigers beginnen. De backs Bart van Rooij en Souffian Elkarouani moesten op de flanken doorschuiven. ,,Helemaal nieuw is het niet. Vorig seizoen speelden we ook al vaak met dit systeem”, zei Meijer, die hoopte dat het moeilijk scorende NEC zo meer kansen kon creëren.

De aanpak eiste zijn slachtoffers. Voor Dirk Proper, Nany Dimata en Elayis Tavsan was geen basisplaats weggelegd. Vooral de absentie van Tavsan, die beperkt bleef tot de eerste helft, was opmerkelijk. De buitenspeler van Jong Oranje was vorig seizoen vaak de smaakmaker. Hij wilde afgelopen zomer weg bij NEC, maar slaagde er niet in een sprong te maken. Dit seizoen gaat het met hem allemaal wat minder makkelijk af.

Klasse Tannane

Meijer leek aanvankelijk gelijk te hebben met zijn keuze voor een andere aanpak. NEC schoot uit de startblokken en kwam door een geweldige goal op voorsprong. Die had echter meer met de individuele klasse van Oussama Tannane te maken dan met de speelwijze. Omringd door vijf tegenstanders maakte Tannane zich met een prachtige beweging vrij en schoof de bal in het doel. Daarna verzuimde NEC druk te blijven zetten.

Go Ahead werd er koud noch warm van en bleef rustig zijn ding doen. De formatie van René Hake is al weken goed op dreef en toonde ook tegen NEC weer vorm. Al vlot na de openingstreffer legde Oliver Edvardsen de bal vanaf de flank op het hoofd van Isac Lidberg. Die kon raak koppen. Op slag van rust strafte Bobby Adekanye zwak verdediger van Terry Sanniez af door uit de draai binnen te schieten. Met handgebaren maakte hij duidelijk dat hij het doelpunt aan Bas Kuipers opdroeg.

De aanvoerder van Go Ahead speelde vorige week nog mee tegen Heerenveen na een week waarin zijn vader twee keer door een hersenbloeding was getroffen. Terwijl hij na die wedstrijd emotioneel zijn verhaal deed, overleed zijn vader. Van trainer René Hake krijgt de linksback alle ruimte in het rouwproces. Die gaf zelf aan liever niet te willen spelen tegen NEC.

Go Ahead op rozen

Veel sportieve consequenties had dat niet voor Go Ahead. Dat leek vijf minuten na de pauze stevig op een winnend spoor te zitten. Oliver Edvardsson, de man van de assist bij de eerste treffer, was nu zelf de maker. Hij profiteerde van knap voorbereidend werk van Adekanye. Arbiter Danny Makkelie wees pas naar het midden nadat de VAR nog eens naar buitenspel had gekeken. Dat was het niet.

Met Tavsan als invaller had Meijer het strijdplan weer omgegooid en liet NEC weer met drie spitsen spelen. Ook Ibrahim Cissoko en Landry Dimata zorgden voor nieuw elan. Het oogde allemaal wat beter. NEC bleef bovendien hard knokken voor een beter resultaat. Dat had twaalf minuten voor tijd de aansluitingstreffer tot gevolg. Tavsan zag eerst nog zijn inzet van de lijn gehaald. Magnes Mattsson knalde de rebound binnen. Diep in extra tijd kwam de beloning. Sandler kopte een voorzet binnen.

NEC blijft het geduld van de eigen aanhang in De Goffert maar op de proef stellen, al stemde de 3-3 deze keer tevreden. Op 8 mei werd er thuis met 1-0 van Go Ahead gewonnen. Het blijft de enige competitiezege in De Goffert dit kalenderjaar, de enige zege zelfs in een serie van zeventien thuisduels in de Eredivisie.