Tijdlijn: Onzekerheid over Tour de France duurt voort

Gaat de Tour nu wel door of wordt de Ronde van Frankrijk later dit jaar wel verreden?

Door de nieuwe maatregelen van de Franse president Emmanuel Macron, die hij zondagavond heeft afgekondigd, is het niet langer mogelijk dat de Tour de France op 27 juni in Nice begint. De vraag is nu of de Ronde van Frankrijk dit jaar nog wel kan of mag worden verreden? Wielerverslaggever Hans Ruggenberg zet de ontwikkelingen van de afgelopen maanden op een rij.