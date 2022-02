Live: Juventus razendsnel op voorsprong, Chelsea leidt ook

Voetbal

Erik ten Hag: ’Favoriet? Daar kan ik zo weinig mee’

„Favoriet? Daar kan ik zo weinig mee”, aldus Ajax-trainer Erik ten Hag over de ontmoeting van woensdagavond met Benfica, de huidige nummer 3 in Portugal. Het is de eerste wedstrijd tegen de Portugezen in de achtste finales van de Champions League.