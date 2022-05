Premium Het beste van De Telegraaf

Van der Poel, Bouwman, Arensman en Leemreize schitteren in Italië Nederlandse renners geven Giro d’Italia kleur

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel beantwoordt in de Giro d’Italia een voor hem essentiële vraag: wat is hij nog waard in de derde week van een grote ronde? Zijn derde plaats in de slottijdrit zegt voldoende. Ⓒ Foto’s ANP/HH

AMSTERDAM - Niet de ervaren krachten in grote rondes - zoals Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Wilco Kelderman - kleurden deze Giro d’Italia oranje, maar drie debutanten en een knecht. In het laatste geval betreft het Koen Bouwman, die de beste drie weken uit zijn wielerleven kende. De 22-jarige jonkies Thymen Arensman en Gijs Leemreize gaven een met goud omlijnd visitekaartje af. En last not but not least was er Mathieu van der Poel, die in zijn eerste Ronde van Italië van begin tot eind schitterde.