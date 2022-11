Van Dijk over niet dragen OneLove-band: ’Starten met geel op mijn positie niet handig’

„Af en toe was ons spel in de jacht op de openingstreffer te geforceerd”, vervolgde de verdediger van Liverpool. „Soms was het moeilijk. De tegenstander zakte veel in en kwam er snel uit bij balverlies aan onze kant. Vooral op dat punt moeten we ons verbeteren, aangezien ook onze volgende tegenstander Ecuador gevaarlijk is in de counter. Maar mijn gevoel zegt dat het vanaf nu alleen maar beter zal gaan.”

Van Dijk droeg niet de veelbesproken OneLove-band, die staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie is. Op last van de FIFA had hij de gele kaart gekregen als hij dat wel had gestaan. „We waren bereid een statement te maken, maar om met een gele kaart aan de wedstrijd te beginnen, is niet zo handig. Vooral niet op mijn positie. Ik had de band graag gedragen, maar niet ten koste van alles. Jammer dat het niet kon, maar ik ben hier in de eerste plaats als voetballer.”

De Roon

De Roon, die kort inviel, liet op social media zich met een knipoog ook uit over de situatie. „One love voor deze overwinning. Wat een start!”