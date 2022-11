’Oudjes’ van Uruguay niet langs taai Zuid-Korea in pover WK-duel

Met het ’schurkenduo’ Darwin Nunez en Luis Suarez (35) en nog enkele oud-gedienden als Diego Godin (36), en Martin Caceres (35) én jonge spelers Federico Valverde (24) en Nunez (23) denkt tweevoudig wereldkampioen Uruguay hoge ogen te gaan gooien op het WK. In de eerste wedstrijd moest dan wel gewonnen worden van het altijd taaie Zuid-Korea.

Na een licht overwicht voor de Zuid-Amerikanen, was de beste kans toch echt voor de Koreanen. Ui-jo Hwang mocht in de 35e minuut in vrije positie binnen de zestienmeter aanleggen, maar de spits schoot jammerlijk over. Valverde, wellicht de beste speler van Uruguay en de man in vorm bij Real Madrid, kwam overigens in de eerste helft nauwelijks in het spel voor en kon allesbehalve zijn stempel drukken op het spel.

Weinig verheffend

Vlak voor rust leken de Uruguayanen echter wel op voorsprong te komen, maar Godin mikte zijn kopbal vanuit de corner op de paal. De wedstrijd was weinig verheffend op dat moment.

Luis Suarez in de mangel. Ⓒ ANP/HH

Na rust eenzelfde spelbeeld. Uruguay imponeerde nauwelijks met de ’oudjes’, terwijl het voor Zuid-Korea vooral zoeken was. Vedette Son Heung-min - spelend met masker - kon ook het spel nog niet naar zich toetrekken.

Soelaas

Na een uur ging Suarez - die vooral qua snelheid flink wat heeft ingeleverd - naar de kant voor die andere oude krijger: Edinson Cavani (35). Maar de Zuid-Amerikanen kwamen er zeker in het tweede gedeelte van de tweede helft nauwelijk meer aan te pas. De Koreanen dicteerden, zonder overigens erg gevaarlijk te worden. Het was simpelweg pover wat beide teams op de mat wisten te leggen.

Pas in de 81e minuut was er weer eens Uruguayaans gevaar, via Nunez. De poging van de Liverpool-aanvaller ging echter naast. In de 90e minuut liet ineens Valverde toch van zich spreken, met een verwoestende pegel van ruime afstand richting het Koreaanse doel. Geen goal, want het aluminium bracht soelaas voor Zuid-Korea. Een minuut later aan de overkant mocht Son schieten, maar de bal ging een meter naast. Eindstand: 0-0. En met Portugal en Ghana in de groep nog een aardig karwei voor beide landen om de volgende ronde te halen.

Volgens databureau Gracenote was Uruguay - Zuid-Korea de eerste WK-wedstrijd van deze eeuw waarin er geen enkele poging op doel te noteren viel. Een bal op de lat of paal wordt daar niet toe gerekend.