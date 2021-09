Engelse clubs met schrik vrij: Zuid-Amerikaanse bonden begraven strijdbijl

Premium Sport

Wonderlijk Caribisch avontuur overtreft stoutste verwachtingen cricketer Paul van Meekeren

De Engelse band 10CC zong het in de zomer van 1978 in het even vrolijke als onvergetelijke reggeanummer ’Dreadlock Holiday’ al vol overgave: I don’t like cricket, oh no, I love it! De Nederlandse cricketinternational Paul van Meekeren (28) beleeft nu als speler van de vermaarde Saint Kitts & Nev...