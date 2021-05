Ongewenst bezoek voor Neymar in Franse villa, ’dief’ komt voor wat anders

Binnenland

Inbreker slapend aangetroffen in auto garage Nispen

Bewoners van een woning in het Brabantse Nispen troffen zondagochtend een slapende inbreker aan in hun auto in de garage. De man had een ruit ingeslagen om naar binnen te komen en had de kofferbak van het voertuig gevuld met etenswaren, want hij had de hele diepvries leeggehaald.